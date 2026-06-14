Der Borussia-Profi Robin Hack hat seine Frau Melissa an der italienischen Amalfi-Küste geheiratet. Das Paar hatte zuvor bereits ein paar Tage Urlaub am Mittelmeer verbracht, an dem auch ihre Kinder teilgenommen haben. Die Feier war ein wichtiger Moment für Hack, der nach einer schwierigen Saison mit langen Verletzungspausen bei der Borussia ist.

Robin Hack , ein Spieler der Borussia Mönchengladbach , hat am Samstag seine Frau Melissa an der italienischen Amalfi-Küste geheiratet. Das Paar hatte zuvor bereits ein paar Tage Urlaub am Mittelmeer verbracht, an dem auch ihre Kinder Ameo und Lou teilgenommen haben.

Die Feier war ein wichtiger Moment für Hack, der nach einer schwierigen Saison mit langen Verletzungspausen bei der Borussia ist. In der vergangenen Saison hatte er nur einen Treffer im letzten Spiel gegen Hoffenheim erzielt und insgesamt nur neun Bundesliga-Einsätze absolviert. Vor seiner Verletzung war Hack jedoch ein wichtiger Spieler der Borussia, der in beiden Spielzeiten jeweils 12 Scorerpunkte gesammelt hatte.

In der Saison 2023/24 war er mit zehn Treffern und zwei Vorlagen der Garant für die knappe Bundesliga-Rettung, und in der Saison 2024/25 hatte er neben seinen vier Treffern acht Tore vorbereitet. Die Heirat von Hack und Melissa ist auch ein wichtiger Moment für die Familie, da Melissa eine erfolgreiche Influencerin ist und mit 535.000 Followern auf Instagram die Nr. 1 unter den Spielerfrauen bei den Fohlen ist.

Nun hat sie jedoch Konkurrenz bekommen, da Evelina Kukla, die Lebensgefährtin von Enzo Leopold, eine erfolgreiche Fitness-Influencerin ist und auf Instagram 494.000 Follower hat. Es wird spannend, wer bei den beiden Top-Influencerinnen in der Zukunft erfolgreich sein wird. Die Heirat von Hack und Melissa ist ein wichtiger Moment für die Familie und die Borussia Mönchengladbach, da Hack in der kommenden Saison wieder an seine alte Form anknüpfen kann und auf dem Rasen wieder ein absoluter Leistungsträger sein wird.

Die Familie ist glücklich und dankt allen, die ihnen bei der Feier geholfen haben. Die Borussia Mönchengladbach wünscht dem Paar alles Gute für die Zukunft und hofft, dass Hack in der kommenden Saison wieder zu seinen alten Leistungen zurückkehrt





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