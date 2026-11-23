Mönchengladbachs Robin Hack würdigt die Unterstützung der Fohlen-Fans nach der 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Die Spieler wollen die Geste mit Punkten beantworten.

Robin Hack von Borussia Mönchengladbach hat den enormen Rückhalt der eigenen Anhängerschaft nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund hoch gelobt. Trotz der vierten Heimpleite im Borussia-Park bei bisher fünf Partien hallte den Profis lauter Applaus entgegen, als sie sich nach dem Endpfeife den Fans zuwandten. Diese Geste schuf eine besondere emotionale Atmosphäre, die auch in der kritischen Phase der Saison von großer Bedeutung ist.

Fans stehen hinter der Mannschaft trotz Rückschlag

Die Reaktion der Anhänger auf den Borussia-Park Tribünen baute die Moral der Spieler nach dem erneuten sportlichen Rückschlag deutlich auf. Robin Hack äußerte sich gegenüber "Fohlen-TV" total beeindruckt von der Solidarität des Umfelds. Er hob hervor, dass die Choreografie vor dem Spiel zwar toll gewesen sei, die nachträgliche Unterstützung jedoch den größten Respekt verdiene. Die Aussage der Ultras, fest hinter der Elf zu stehen, habe bei allen im Kader Gänsehaut ausgelöst und die Stimmung nachhaltig geprägt.

Also read Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund: Tabellenletzter empfängt Tabellenerster

Hack sieht positive Ansätze im Spiel gegen BVB

Auch bei der knappen Niederlage gegen den neuen Spitzenreiter der Bundesliga sah der Offensiv-Wirbler positive Ansätze auf dem Platz. Die Taktik war klar definiert: Gut stehen, hohe Intensität halten und auf hohe Ballgewinne setzen. In manchen Situationen habe man am Ball vielleicht etwas ruhiger sein müssen, doch insgesamt habe die Mannschaft sehr gut dagegengehalten. Für Robin Hack war die Schlussfolgerung eindeutig, dass man sich theoretisch einen Punkt verdient gehabt hätte.

Advertisement

Minimierung von Fehlern ist das zentrale Ziel

Der entscheidende Faktor blieb jedoch die Fehleranfälligkeit in关键时刻. Robin Hack räumte ein, dass es leider wochenweise das Gleiche sei und Fehler immer passieren könnten, was jedoch die Spiele entscheide. Diese Fehler müsse man versuchen zu minimieren, um die Serie der Heimplatten zu durchbrechen. Obwohl der verdiente Punkt leider nicht erreicht wurde, ist der Wille der Spieler groß, den Positivtrend schnellstmöglich zurückzubringen und nicht weiter abzurutschen.

Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf

Die Mannschaft unterstreicht ihre Verantwortung, die Unterstützung der Fans mit hundertprozentiger Gegenleistung zu erwidern. Man werde weiterhin alles versuchen, aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Der Startschuss für die Wende soll laut Hack idealerweise bereits in der kommenden Woche gelingen. Das Team gibt Gas und fokussiert sich auf das nächste Spiel, um endlich wieder Positive Ergebnisse auf die Bildschirme zu bringen und die Vertrauensbasis zum Verein zu festigen.