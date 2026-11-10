Robin Hartmann kritisiert Online-Bewertungen als Reisehindernis

Axel-Springer-Autor Robin Hartmann lehnt Online-Rezensionen ab. Er argumentiert, dass Bewertungen das spontane Entdecken behindern und Touristenfallen fördern, statt echte Erlebnisse zu ermöglichen.

Robin Hartmann vom Axel Springer Verlag hält es für unvorstellbar, vor Reisen oder Restaurantbesuchen Online-Bewertungen zu studieren. Der 43-jährige Autor reist seit langem durch die Welt und lehnt das Einholen fremder Meinungen entschieden ab. In seinen Augen nehmen Sterne, Rankings und Kommentare dem Reisen genau das, was es ausmacht: das eigene Entdecken.

Kein Lesen von Bewertungen seit 20 Jahren Internet-Nutzung

Robin Hartmann hat insgesamt rund 70 Länder besucht, ohne jemals eine Online-Rezension gelesen oder selbst verfasst zu haben. Er nutzt das Internet seit 20 Jahren und versteht bis heute nicht, warum er seine Reise nach der Meinung völlig fremder Menschen ausrichten sollte. Für ihn steht die persönliche Erfahrung im Vordergrund, nicht die Aggregation von Daten im Netz.

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Bewertungen steuern das Verhalten von Reisenden massiv

Der Autor wies darauf hin, dass schon 2016 auf einer mehrmonatigen Südamerika-Reise sichtbar wurde, wie stark Bewertungen das Verhalten bestimmen können. Immer wieder traf er dieselben jungen Reisenden an denselben Orten. Manche verzichteten sogar auf Ausflüge, wenn ein Ziel nicht die höchstmögliche Bewertung hatte. Dies erzeugt eine Homogenisierung der Reiseziele.

Touristenfallen durch Konformität statt echtes Entdecken

Genau da beginnt für Robin Hartmann das eigentliche Problem. Reisen bedeutet, sich auf Unbekanntes einzulassen und einfach in das Café an der Ecke zu gehen. Ein Ort soll besucht werden, weil er interessant aussieht und nicht, weil Hunderte Menschen ihm fünf Sterne gegeben haben. Stattdessen drängen sich Reisende an Orten, die im Netz gefeiert werden. Damit schaffen Nutzer ausgerechnet jene Touristenfallen mit, die viele angeblich vermeiden wollen.

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Fotografie übertrifft tatsächliches Erlebnis an Bedeutung

Mich stört außerdem, wie Bewertungen als Druckmittel eingesetzt werden. Menschen drohen mit schlechten Kritiken, weil das Essen zu lange dauert oder der Service nicht den digitalen Standards entspricht. Und manchmal zählt im Netz offenbar stärker, wie gut ein Ort auf Fotos aussieht, als das tatsächliche Erlebnis. Wer vorher unzählige Bewertungen liest, kommt zudem mit starren Erwartungen an.

Persönliche Gespräche als Schlüssel zu authentischen Orten

Seine besten Reiseerlebnisse entstanden anders: durch persönliche Gespräche mit Menschen, die er unterwegs traf, oder durch sein Bauchgefühl. So gelangte er an Orte, die in keinem Kommentarforum erwähnt wurden. Für Robin Hartmann ist die Unvorhersehbarkeit der Schlüssel zu unvergesslichen Erfahrungen, die durch algorithmische Kuratierung nicht ersetzt werden können.