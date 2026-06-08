Robin van Persie: Ende als Trainer von Feyenoord Rotterdam

Der Klub trennte sich trotz Vertrags bis 2027 am Wochenende von ihm. Dévy Rigaux, Technischer Direktor des Eredivisie-Klubs, erklärte, dass van Persie in den vergangenen 18 Monaten alles für den Verein gegeben habe und deshalb Anerkennung verdiene.

Nach einerinhalb Jahren ist Schluss für Robin van Persie als Trainer von Feyenoord Rotterdam . Der Klub trennte sich trotz Vertrags bis 2027 am Wochenende von ihm.

Dévy Rigaux, Technischer Direktor des Eredivisie-Klubs und erst seit einer Woche im Amt, erklärte, dass van Persie in den vergangenen 18 Monaten alles für den Verein gegeben habe und deshalb Anerkennung verdiene. Van Persie habe die Mannschaft durch eine herausfordernde Saison geführt und letztendlich den zweiten Platz gesichert, wodurch die Qualifikation für die Champions League gewährleistet war. Van Persie übernahm Rotterdam im Februar 2025 und stand seitdem 58 Mal an der Seitenlinie, wobei er 30 Spiele gewinnen konnte.

Im vergangenen Sommer verpassten sie die Champions League, nachdem sie in der 3. Runde der Quali gegen Fenerbahçe verloren hatten. Jetzt führte er sie in die Königsklasse zurück, nachdem er die Liga auf Platz 2 beendet hatte. Die letzte Niederlage gab's für van Persie und Feyenoord im März.

Dennoch folgte jetzt die Trennung. Rigaux erklärte, dass sie eine gründliche interne Evaluierung durchgeführt hatten, bei der sie verschiedene Faktoren berücksichtigt hatten, darunter die Leistungsentwicklung der Mannschaft und den Abwärtstrend bei den geholten Punkten, sowohl in Europa als auch in der Eredivisie. Das Ergebnis war, dass es besser wäre, die neue Saison mit einem neuen Cheftrainer zu beginnen.

Van Persie verbrachte bereits seine Jugend bei Feyenoord und absolvierte in seiner Karriere 123 Spiele für die Profis. 2019 beendete der ehemalige Nationalspieler seine Karriere und trainierte danach verschiedene Jugendabteilungen bei Feyenoord. 2024 wurde er Trainer von Heerenveen, im Februar 2025 kehrte er zurück. Wer für van Persie in der kommenden Saison übernimmt, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen





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