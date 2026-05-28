Robin Williams' Klassiker 'Mrs. Doubtfire' ist ein beliebter Film, der seit Jahren gefilmt wird. Was machen die Kinder heute, nachdem sie den Film gesehen haben? Sally Field und Co. zeigen sich mittlerweile wie folgt.

Robin Williams ' Klassiker ' Mrs. Doubtfire ' - Was machen die Kinder heute? Sally Field und Co. zeigen sich mittlerweile wie folgt. Der Stimmenimmitator und Schauspieler Daniel Hillard wird von seiner Frau Miranda rausgeworfen und verliert daraufhin das Sorgerecht für seine drei Kinder.

Um diese trotzdem weiterhin zu sehen, verkleidet er sich als sechzigjährige Dame und bewirbt sich bei seiner Ex-Frau als Haushälterin und Kindermädchen. Die fällt auf den Schwindel herein, sodass Daniel fortan alle Hände voll zu tun hat, um sein Geheimnis vor seiner Frau und seinen Kindern zu wahren. Nach jahrelangen gesundheitlichen Problemen hat sich Robin Williams im Alter von 63 Jahren nach Ausbruch der Lewy-Körper-Demenz für den Freitod entschieden und im Jahr 2014 Suizid begangen.

Er gilt bis heute als einer der beliebtesten Schauspieler Hollywoods. Für das Drama 'Good Will Hunting' gewann der US-Amerikaner 1998 einen Oscar als bester Nebendarsteller. Williams war vor allem dafür bekannt, sein komödiantisches Talent mit dramatischer Tiefe zu verbinden und in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen zu können. Miranda reicht die Scheidung ein, nachdem ihr Mann Daniel zum wiederholten Mal den Job schmeißt und das gemeinsame Haus bei der Geburtstagsfeier des Sohnes in ein wüstes Schlachtfeld verwandelt.

Schon kurz danach stellt sie ihren Mann unwissentlich als Kindermädchen ein und durchschaut seine Verkleidung erst, als Daniel bei einem Restaurantbesuch die Maske verrutscht. Sally Field ist seit den 1970er Jahren eine feste Größe in Hollywood und wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sie gewann unter anderem zwei Oscars, zwei Golden Globes, drei Emmys und den Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes im Jahr 1979.

Sie stand für Filme wie 'Forrest Gump', 'Natürlich Blond 2', 'The Amazing Spider-Man', und 'Lincoln' vor der Kamera und versuchte sich im Jahr 2000 als Regisseurin ('Beautiful'). Stu Denmeyer ist zwischenzeitlich der neue Mann an Mirandas Seite. Mrs. Doubtfire alias Daniel versucht hingegen alles, um diesen vor Miranda schlecht zu machen und seinen Konkurrenten so zu vertreiben. Mit der Krimi-Serie 'Remington Steel' gelang Brosnan im Jahr 1982 der internationale Durchbruch als Schauspieler.

Es folgten Rollen in Filmen wie 'Das vierte Protokoll', 'Die Täuscher' und 'Mr. Johnson', die ihn in wenigen Jahren zum Weltstar werden ließen.

'Mrs. Doubtfire' war zwar ein kommerzieller Erfolg, kurz danach ergatterte Brosnan allerdings die Rolle seines Lebens: Ganze viermal verkörperte er den Geheimagenten James Bond, der mit seinem britischen Charme Frauenherzen höher schlagen ließ und außerdem die Welt rettete. 2018 konnte man Brosnan in der Fortsetzung der Musikkomödie 'Mamma Mia' als Sam Carmichael in den Kinos sehen. Mit Chris Columbus, dem Regisseur von 'Mrs. Doubtfire', arbeitete er 2025 wieder zusammen und übernahm eine Hauptrolle in dessen Krimikomödie 'The Thursday Murder Club'.

Natti ist mit nur fünf Jahren das jüngste der Hillard-Kinder und hat zwei ältere Geschwister. Es war Mara Wilsons erste große Kinofilmrolle, für die sie im Alter von nur sechs Jahren vor der Kamera stand. Der große Durchbruch gelang Mara Wilson im Jahr 1994 mit dem Weihnachtsklassiker 'Das Wunder von Manhattan'. Zwei Jahre später wurde sie als 'Matilda' einem Millionenpublikum bekannt.

Nach sieben Jahren im Filmgeschäft gönnte sich die damals erst 13-Jährige eine lange Auszeit und kehrte der Traumfabrik den Rücken. Nachdem sie Schauspiel und Theater an der New York University studierte und für kleinere Theaterstücke auf der Bühne stand, erklärte sie ihre Filmkarriere im Jahr 2013 offiziell für beendet. 2016 veröffentlichte sie ihre Biografie 'Where Am I Now? - True Stories of Girlhood and Accidental Fame'.

Mittlerweile ist sie unter anderem als Synchronsprecherin aktiv. 2026 bekräftigte sie gegenüber dem , dass sie nicht vorhabe, nach Hollywood zurückzukehren und kein Comeback vor der Kamera anstrebe. Dafür würde sie sich zu sehr verbiegen müssen, was Wilson nicht mehr möchte. Chris enttarnt das Kindermädchen Mrs. Doubtfire als erstes und erkennt, dass sein eigener Vater hinter der Maskerade steckt.

An den damaligen Filmerfolg von 'Mrs. Doubtfire' konnte Matthew Lawrence nicht mehr anknüpfen, obwohl er auch danach noch in diversen Film- und Serienproduktionen wie 'Das Leben und ich' mitgewirkt hat. Außerdem studierte Lawrence Biologie und hegt eine Leidenschaft für Natur und Chamäleons. 2025 nahm er an der US-amerikanischen Version von 'The Masked Singer' teil und belegte den sechsten Platz





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