Robin Zentner bedankt sich bei Daniel Batz und hofft auf Glück für seinen Nachfolger

Robin Zentner bedankt sich bei Daniel Batz für seine Unterstützung und lobt ihn für seine Rolle und seine Leistung. Zentner betont, dass Batz eine gute Rolle angenommen hat und hofft, dass er jedes Angebot erhält, das er jetzt bekommt, um das Beste daraus zu machen.

Am letzten Spieltag gab es einen Wechsel im Mainz -Tor: Robin Zentner , der nach seiner Genesung nach dem Spiel gegen Union Berlin (1:3) seinen Platz im Kasten der 05er räumt, übernimmt vorübergehend den Posten, den Daniel Batz (35) in der Saison 2023 aus Saarbrücken übernahm.

Als Zentner verletzte und Lasse Rieß (24) als Ersatz wenig Spielglück hatte, kehrte Batz zurück und zeigte sich begeistert über die Unterstützung und den Druck, den er auf den Neuling legte. Zentner lobt Batz für seine Rolle und seine Leistung, und auch wenn er jetzt geht, versteht er seine Entscheidung. Zentner betont, dass Batz eine gute Rolle angenommen hat und hofft, dass er jedes Angebot erhält, das er jetzt bekommt, um das Beste daraus zu machen





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