Bestpreise für Saugroboter und Co. am Black Friday? Roborock haut jetzt sau(g)starke Deals raus.

Bestpreise für Saugroboter und Co. am Black Friday? Roborock haut einige lohnenswerte Deals raus. Ein Blick auf die Bestseller der Kategorie Saugroboter bei amazon.de reicht aus, um die Marke Roborock als klaren Favoriten zu definieren.

Vertreten sind zahlreiche Modelle mit verschiedenen Preispunkten – so richtig günstig ist jedoch keins. Da kommt der Black Friday gerade recht.mit Wischfunktion und umfangreicher Reinigungsstation. 18.500 Pascal Saugkraft und zwei rotierende Wischmopps sagen dabei Schmutz auf dem Boden den Kampf an. Danach geht es in die Station, in der der Staubbehälter abgesaugt, das Wasser nachgefüllt und die Mopps gereinigt und getrocknet werden – ganz von selbst. Hinzu kommt eine Hinderniserkennung namens Reactive Tech.

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Mit 329,99 Euro fällt der Roborock Qrevo S Pro auf einen neuen Bestpreis. Die bisherige Tiefstmarke lag bei rund 331 Euro – das aktuelle Angebot unterbietet sie also nur knapp. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.wird ein besonders flaches Gehäuse mit moderner Navigation und Hinderniserkennung kombiniert.