Roborock RockMow Z1 im Test: Testsieger mit überzeugenden Stärken, aber auch klaren Schwächen

Der Mähroboter Roborock RockMow Z1 erreicht im Vergleichstest von COMPUTER BILD den ersten Platz dank präziser Navigation, exzellenter Hinderniserkennung und einem sauberen Schnittbild. Dennoch gibt es deutliche Mängel: Die Kamerabilder sind nicht auf dem Smartphone abrufbar, ein Spot-Mähmodus fehlt, der Kantenschnitt ist ohne Zusatzmodul unvollständig und der Preis von rund 3300 Euro ist sehr hoch. Für wen lohnt sich der Testsieger trotzdem?

Er mäht zuverlässig den Rasen, während wir arbeiten, auf der Terrasse faulenzen oder noch friedlich schlafen. So schaffte es der Roborock RockMow Z1 LiDAR im großen Vergleichstest der Mähroboter von COMPUTER BILD auf den Spitzenplatz.

Präzise Navigation, beste Hinderniserkennung und ein sehr gutes Schnittbild zeichnen ihn aus. Doch auch ein Testsieger hat seine Schwächen. Der RockMow Z1 nutzt Kameras, um Hindernisse zu erkennen und geschickt auszuweichen. Nutzer können diese Kamerabilder jedoch nicht auf ihrem Smartphone sehen.

Das überrascht, denn die Technik ist eigentlich vorhanden. Wer von unterwegs sehen möchte, was im Garten passiert, schaut in die Röhre. Bei einem Preis von rund 3300 Euro hätten manche Kunden mehr erwartet. Auch beim Nachmähen zeigt er Schwächen.

Entdeckt man eine Stelle mit zu langem Gras, fehlt ein einfacher Spot-Mähmodus. Stattdessen muss man jedes Mal eine temporäre Mähzone einrichten.

Zudem bleiben an Kanten oft Reste stehen - die bekommt man nur mit einem teuren Zusatzmodul weg (rund 150 Euro). Der Preis des RockMow Z1 ist eine weitere Hürde. Mit rund 3300 Euro gehört er zu den teuersten Modellen. Zwar ist das Gesamtpaket beeindruckend, für kleinere Gärten ist der Preis jedoch hoch.

Zum Vergleich: Der führende Konkurrent ist zwar nicht ganz so teuer, aber auch nicht fehlerfrei. Die fehlende Kamerafunktion, der fehlende Spot-Mähmodus, unvollständiger Kantenschnitt ohne Zusatz und der hohe Preis sind Kritikpunkte. Viele Rasen-Enthusiasten können diese Punkte zwar verschmerzen, aber es gibt Alternativen, die mehr fürs Geld bieten





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