Roborock S8 MaxV Ultra: Rabatte & Alternativen zum All-in-One-Saugroboter

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist ein All-in-One-Saugroboter mit herausragenden Testnoten. Aktuell bietet Amazon einen 33% Rabatt, der den Preis auf 999 Euro senkt. Alternativen zu diesem teuren Gerät sind ebenfalls im Angebot.

In diesem Artikel: Damit überzeugt der Roborock S8 MaxV Ultra in Test s und Nutzer-Rezensionen. Wie gut ist der neue Rabatt -Deal? Alternative: Weitere All-in-One- Saugroboter zu Aktionspreisen Redaktionell ausgewählte Top-Angebote Vor Jahren waren Saugroboter mit Absaugstation noch sündhaft teuer. Dann kam die Wischwasser-Nachfüllung hinzu und inzwischen kann man mit Fug und Recht von einem All-in-One- Saugroboter sprechen.

Ob Roborock, Ecovacs, Dreame oder Xiaomi, jeder namhafte Hersteller hat inzwischen Roboterstaubsauger im Programm, die nicht nur saugen, wischen und den Staubbehälter automatisch entleeren. Im Dock wird beim Roborock S8 MaxV Ultra auch Wischwasser gegen frisches ausgetauscht und der Mopp sogar noch mit heißem Wasser gereinigt sowie mit heißer Luft getrocknet. Somit bekommt man über einen längeren Zeitraum saubere Böden, ohne selbst Zeit und Mühe investieren zu müssen. Jetzt gibt es den in Tests hervorragend bewerteten Roboter wieder mit großem Rabatt – aber nur kurz! Damit überzeugt der Roborock S8 MaxV Ultra in Tests und Nutzer-Rezensionen Ob Chip, Heise Online oder Computer Bild, in Tests schneidet der Roborock S8 MaxV Ultra hervorragend ab. Er hat aber auch einen stolzen Preis, der jetzt allerdings deutlich nach unten gerutscht ist – gleich mehr dazu. Der S8 MaxV Ultra hat sich in den Tests als leistungsstarker Saugroboter mit Wischfunktion bewiesen und überzeugt durch seine hohe Saugkraft von 10.000 Pa. Gelobt werden auch das flexible FlexiArm-Design für eine nahezu vollständige Eckenabdeckung und das VibraRise-3.0-Wischsystem: Der doppelt vibrierende Mopp hebt sich bei Teppichkontakt automatisch. Roborocks Top-Saugroboter verfügt über ein All-in-One-Dock, das eine Moppwäsche mit bis zu 60°C heißem Wasser und eine vollautomatische Trocknung bietet. Dabei trägt eine smarte Dosierung des Reinigers zu einer besonders einfachen Wartung bei. Dank moderner 3D-Licht- und RGB-Kamera-Technologie erkennt der Roboter bis zu 73 verschiedene Objekte und navigiert sicher um Hindernisse. Nutzer loben den S8 MaxV Ultra in Rezensionen insbesondere die effektive Reinigungsleistung, die unkomplizierte Handhabung von Frisch- und Schmutzwassertanks sowie die benutzerfreundliche App. Beim Preis gibt es geteilte Meinungen. Allerdings profitiert man aktuell von 33% Amazon-Rabatt. Wie gut ist der neue Rabatt-Deal? Die UVP von 1499 Euro spiegelt nicht mehr den Marktpreis wider, der liegt bei rund 1200 Euro. Dennoch drücken die aktuellen 33% Aktions-Rabatt den Preis auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr, wie ein Blick auf Geizhals zeigt. Der momentane Amazon-Aktionspreis von 999 Euro liegt rund 145 Euro unter dem nächst günstigsten Preis von MarcMax-Media (via eBay). BA-Computer verlangt dann schon 1177,82 Euro. Achtung: Es handelt sich bei der Rabatt-Aktion um ein befristetes Angebot. Der Preis kann theoretisch wieder jederzeit auf das vorige Niveau von rund 1200 Euro steigen. Alternative: Weitere All-in-One-Saugroboter zu Aktionspreisen Trotz der 500-Euro-Amazon-Rabatt kostet der Roborock S8 MaxV Ultra freilich noch eine ordentliche Stange Geld. Es gibt aber auch günstigeren All-in-One-Saugroboter. Zu zeitlich befristeten Aktionspreisen bei Amazon sind auch der Eufy Omni C20 für 398,99 oder der Ecovacs Deebot T30 Pro Omni für 598 Euro erhältlich. Eufy Omni C20 für 398,99 Euro (- 33 %) Ecovacs Deebot für 598 Euro (- 40 %) Roborock Qrevo Pro für 649,99 Euro (- 19 %) Redaktionell ausgewählte Top-Angebote Die besten Produktempfehlungen zu finden, dies schreiben wir uns auf die Redaktions-Fahnen. Nur wenn ein Produkt von Nutzern und möglichst in Tests gut bewertet wird, kommt es in die engere Auswahl. Ein Preisvergleich ist obligatorisch, damit wir Ihnen nur die besten Angebote empfehlen. Dabei entscheiden wir unabhängig, welche Top-Deals wir Ihnen hier und in unserer Schnäppchen-Übersicht vorstellen





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Roborock S8 Maxv Ultra Saugroboter All-In-One Rabatt Test Alternativen Eufy Omni C20 Ecovacs Deebot T30 Pro Omni

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kurz 500 Euro sparen: Top-Saugroboter Roborock S8 MaxV Ultra saugt kräftig am PreisNürnberg - Einen der besten Saugroboter am Markt zum stark rabattierten Preis gibt es jetzt für kurze Zeit. Der Roborock S8 MaxV Ultra kommt mit All-in-One-Dock und ermöglicht so wochenlange Reinigung ohne Mühe oder Zeitinvest.

Weiterlesen »

Roborock S8 MaxV Ultra: Top-Saugroboter mit 500 Euro RabattDer Roborock S8 MaxV Ultra überzeugt in Tests mit seiner hohen Saugkraft, innovativen Wischtechnologie und praktischem All-in-One-Dock. Aktuell gibt es den Saugroboter mit einem satten Rabatt von 500 Euro.

Weiterlesen »

Roborock S8 MaxV Ultra: Sparpreis im Testsieger-NiveauDer Roborock S8 MaxV Ultra, All-in-One Saugroboter mit Wischfunktion und automatischer Reinigung des Wäschesystems, ist aktuell mit einem 33% Rabatt bei Amazon erhältlich. Der Preis liegt bei 999 Euro, was einen neuen Tiefpunkt in diesem Jahr darstellt. Der Artikel beleuchtet die Leistung des Roboters, die Vorteile des All-in-One-Docks und die Nutzerbewertungen sowie Alternativen zu diesem teuren Modell.

Weiterlesen »

Rabatt-Deal für Roborock S8 MaxV Ultra abgelaufen: Jetzt gibt es Vorgänger S7 Max Ultra supergünstigNürnberg - Einen der besten Saugroboter am Markt zum stark rabattierten Preis gab es für kurze Zeit. Der Roborock S8 MaxV Ultra kommt mit All-in-One-Dock, wie auch der Voränger Roborock S7 Max Ultra, den es jetzt megagünstig gibt.

Weiterlesen »

Roborock S7 Max Ultra im Angebot: Saugroboter mit Wischfunktion für nur 659 EuroAmazon bietet den Roborock S7 Max Ultra mit 34% Rabatt an und somit für nur 659 Euro. Der Saugroboter verfügt über ein All-in-One-Dock und säubert den Boden komplett ohne Ihr Zutun über einen längeren Zeitraum. Weitere All-in-One-Saugroboter bei Amazon zu befristeten Aktionspreisen: Eufy Omni 20C für 398,99 Euro, Dreame L10s Ultra Gen 2 für 499 Euro, Roborock Qrevo S für 549,99 Euro, Ecovacs Deebot T30 Pro Omni für 595 Euro und Roborock Qrevo Master für 899 Euro.

Weiterlesen »

All-in-One-Saugroboter von Roborock nirgendwo günstiger: S7 Max Ultra kurz im PreissturzNürnberg - Einen der besten Saugroboter am Markt zum stark rabattierten Preis gab es für kurze Zeit. Der Roborock S8 MaxV Ultra kommt mit All-in-One-Dock, wie auch der Voränger Roborock S7 Max Ultra, den es jetzt megagünstig gibt.

Weiterlesen »