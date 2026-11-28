Tesla will mit seinem Cybercab den Markt aufmischen. Der Werksleiter in Grünheide hofft zunächst auf weitere Schritte für eine Zulassung automatisierter Systeme im Straßenverkehr.

vorankommt. In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ sagte er auf die Frage, ob europäische Zulassungsbehörden da mitgehen: „Wir sehen jedenfalls Schritte in diese Richtung.

“ das Tesla-Fahrassistenzsystem auf Level 2 freigegeben. „Wir hoffen, dass es dafür bald eine Freigabe für die gesamte EU gibt. Das könnte den Weg in eine vollautonome Zukunft des Straßenverkehrs ebnen“, sagte Thierig der Zeitung. Das Potenzial besonders mit Blick auf die Sicherheit und die Kosten sei jedenfalls enorm. angekündigt.

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In einem neuen Produktionsgebäude soll es in Zukunft möglich werden, bis zu einer Million Cybercabs herzustellen. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern. Tesla wolle das vollautonome Fahren auch über die USA hinaus ausrollen, sagte Thierig im Interview. Das Tesla-Werk in Grüneide ist die einzige Autofabrik von Firmenchef Elon Musk in Europa.