Rocco Reitz, der aufgrund eines schweren Infekts im Krankenhaus nicht teilnehmen konnte, wechselt nach 17 Jahren zu Liga-Konkurrent Leipzig. Jens Castrop soll die Nachfolge antreten und zum neuen Mittelfeld-Chef aufgebaut werden. Castrop hat seinen Marktwert zuletzt von sechs auf zehn Millionen Euro gesteigert und verkörpert ähnliche Werte wie Reitz. Um den Konkurrenzkampf hochzuhalten, holte Sport-Boss Rouven Schröder einen weiteren Zentrumsspieler mit Leader-Qualitäten, Enzo Leopold.

Die großen Emotionen blieben aus. Rocco Reitz (24) war aufgrund eines schweren Infekts im Krankenhaus und sollte ursprünglich rund um das 4:0 gegen Hoffenheim offiziell bei Borussia Mönchengladbach verabschiedet werden.

Stattdessen wechselt Reitz nach 17 Jahren Vereinszugehörigkeit für über 20 Mio. Euro zu Liga-Konkurrent Leipzig. Die große Reitz-Baustelle hat Gladbach frühzeitig geschlossen. Der Plan für die Nachfolge steht: Jens Castrop (22) soll zum neuen Mittelfeld-Chef aufgebaut werden.

Castrop hat seinen Marktwert zuletzt von sechs auf zehn Millionen Euro gesteigert. Seine Führungsrolle in der Kabine und seine Verantwortung sollen in Zukunft noch mehr werden. Castrop verkörpert ähnliche Werte wie Reitz: Fleiß, Aggressivität und Bissigkeit. Um den Konkurrenzkampf hochzuhalten, holte Sport-Boss Rouven Schröder (50) zudem einen weiteren Zentrumsspieler mit Leader-Qualitäten, Enzo Leopold (25/ablösefrei) von Hannover.

Castrop kann seine neue Rolle durch die WM-Teilnahme mit Südkorea unterstreichen, um mindestens die K.o. -Phase zu erreichen





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