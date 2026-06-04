Rock am Ring 2025: Die Highlights und Überraschungen

Wir bringen euch die Highlights von Rock am Ring 2025, einschließlich der Überraschungsgäste Kraftklub, die als Secret Act auf der Hauptbühne auftraten. Außerdem wurde Linkin Park als Headliner für Rock am Ring 2026 bestätigt.

Rock am Ring 2025: Wir bringen das Festival zu euch nach Hause! Am Samstag, den 6. Juni, gibt es in SWR3 von 9 bis 19 Uhr Rock im Radio.

Wir bringen euch die Highlights von Rock am Ring 2025, einschließlich der Überraschungsgäste Kraftklub, die als Secret Act auf der Hauptbühne auftraten. Außerdem wurde Linkin Park als Headliner für Rock am Ring 2026 bestätigt. Der Veranstalter hatte im Vorfeld gesagt, dass es Überraschungen geben würde, und tatsächlich tauchte die Band an einem Technik-Zelt mitten auf dem Festivalgelände auf und spielte 15 Minuten lang.

Wir haben auch die Überraschungsgäste Electric Callboy und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys besucht, die als Secret Acts aufgetreten sind. Der Regen, der im Vorfeld angekündigt wurde, kam tatsächlich, aber die Sonne kam auch durch und es war anfangs wechselhaft, aber nicht zu heftig. Dank des Regens in der Nacht waren die Campingplätze spätestens am Samstag matschig-nass. Wir haben uns auch unter das Publikum gemischt und gefragt, welche Sätze man bei Rock am Ring nie sagen würde.

Wir freuen uns darauf, euch die Highlights von Rock am Ring 2025 zu bringen und euch zu zeigen, wie das Festival aussehen könnte, wenn ihr nicht persönlich dort seid





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