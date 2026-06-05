Rock am Ring und Rock im Park: Das ist das Festival-Wochenende 2026

Deutschlands größtes Zwillings-Festival startet wieder: 'Rock am Ring' am Nürburgring und 'Rock im Park' in Nürnberg feiern in ein Wochenende voller Gitarren, Moshpits und Camping-Feeling.

Deutschlands größtes Zwillings- Festival startet wieder: 'Rock am Ring' am Nürburgring und 'Rock im Park' in Nürnberg feiern in ein Wochenende voller Gitarren, Moshpits und Camping-Feeling.

Vom Freitag, 5. Juni, bis Sonntag, 7. Juni 2026, feiern Zehntausende Fans bei identischem Line-up auf zwei Bühnen-Standorten. Zu den Top-Stars bei beiden Festivals zählen Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat und Limp Bizkit.

Beide Events sind ausverkauft. Die Veranstalter sprechen für 2026 von rund 90.000 Besuchern am Ring und rund 80.000 Besuchern im Park. Am Nürburgring erwartet die Fans klassisches Eifel-Wetter: kühl, feucht, windig. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad.

Regenjacke, wasserdichte Schuhe und warme Kleidung für den Abend sind praktisch Pflicht. Gewitter sind vor allem am Freitag möglich. Ganz anders die Lage in Nürnberg bei 'Rock im Park': deutlich wärmer mit 20 bis 24 Grad. Doch auch hier kein stabiles Sommerwetter.

Schauer und einzelne Gewitter können jederzeit durchziehen. Tagsüber ist Shirt-Wetter angesagt, nachts auf dem Campingplatz wird es mit 10 bis 14 Grad recht frisch. Neben Musik spielt für viele Besucher eine andere Frage eine große Rolle: Was kostet das Festival-Wochenende? Der offiziell bestätigte Preis für das 0,5-Liter-Bier liegt bei 6,90 Euro - und wurde gegenüber 2025 nicht erhöht.

Ausgeschenkt wird erneut überwiegend San Miguel. Bei den Essensständen müssen Besucher laut Schätzungen mit folgenden Preisen rechnen: Pommes kosten 5 bis 7 Euro, Bratwurst oder Currywurst 6 bis 9 Euro, Burger 9 bis 14 Euro. BILD-Reporterin Esther Bauerle testete 2025 den Supermarkt bei 'Rock am Ring'. Ihr Urteil: 'Die Preise sind fast wie im ganz normalen Laden'.

Sparsame Festivalgänger kommen mit 25 bis 35 Euro pro Tag aus. Wer normal konsumiert, landet bei 40 bis 60 Euro täglich. Mit mehreren Bieren und warmen Mahlzeiten können es 70 Euro oder mehr pro Tag werden. Entlastung gibt es wieder durch die Lidl-Rock-Stores auf dem Festivalgelände.

Dort liegen die Preise nah am Supermarktniveau. Viele Besucher decken sich hier mit Frühstück, Snacks, Wasser und Bier für den Campingplatz ein. Von Freitag bis Sonntag heißt es damit wieder drei Tage Ausnahmezustand am Nürburgring und in Nürnberg





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