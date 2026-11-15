Die diesjährige Rock and Roll Hall of Fame Gala im Peacock Theater bleibt ohne viele große Namen. ABC zeigt die Zeremonie erst am 8. Dezember 2026.

Die diesjährige Aufnahmefeier der Rock and Roll Hall of Fame findet im Peacock Theater in Los Angeles statt, wobei zahlreiche prominente Künstler fehlen werden. Hinter den Absagen stehen laut Berichten Terminkonflikte und gesundheitliche Bedenken, die konkrete Ursache bleibt jedoch für jeden der sechs Musiker unklar. Einige der Geehrten haben sich bewusst gegen die Teilnahme entschieden, während andere aus organisatorischen Gründen nicht nach Los Angeles reisen können.

Kritische Lücken bei den Ehrungen

Obwohl vier dieser Ehrungen wichtige Bandmitglieder oder Frontleute fehlen, werden die jeweiligen Acts bei der Veranstaltung dennoch offiziell ausgezeichnet. Die Zeremonie, bei der zahlreiche große Namen der diesjährigen Hall-of-Fame-Klasse gewürdigt werden, muss damit auf mehrere ihrer prominentesten Gäste verzichten. Die Organisationsstruktur des Events lässt keine detaillierten Angaben darüber zu, ob und in welcher Form andere Mitglieder dieser Gruppen im Peacock Theater dabei sein werden.

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Posthume Würdigung von Luther Vandross

Zusätzlich zu den lebenden Kandidaten wird der verstorbene Soulsänger Luther Vandross posthum in die berühmte Ruhmeshalle eingeweiht. Diese Ehrung steht im Mittelpunkt der diesjährigen Gala, da Vandross bereits seit seiner Gründung im Jahr 1983 nicht mehr Teil des musikalischen Lebens ist. Seine Aufnahme unterstreicht den Anspruch der Rock and Roll Hall of Fame, auch Beiträge aus dem Soul- und R&B-Bereich gleichermaßen anzuerkennen und zu würdigen.

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Sendeplan der ABC Television

Wer die Gala verfolgen möchte, muss sich noch etwas gedulden, da die Zeremonie in diesem Jahr nicht live im Fernsehen gezeigt wird. ABC strahlt erst am 8. Dezember 2026 eine aufgezeichnete Fassung der Hall-of-Fame-Gala aus. Diese Verschiebung der Übertragung könnte dazu führen, dass die mediale Resonanz und die öffentliche Wahrnehmung der geehrten Künstler im Vergleich zu Live-Events geringere Auswirkungen haben.

Offene Fragen zur Oasis Teilnahme

Ob die Abwesenheit wichtiger Mitglieder die Bedeutung der Gala für die Band Oasis schmälert, bleibt eine offene Frage. Die Organisationsstruktur des Events lässt keine detaillierten Angaben darüber zu, ob und in welcher Form andere Mitglieder dieser Gruppen im Peacock Theater dabei sein werden. Die finale Ausstrahlung im Dezember 2026 wird zeigen, wie die Lücken bei den Ehrungen visuell und narrativ kompensiert werden.