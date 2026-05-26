Rocket Lab: Starkes Q1‑Ergebnis trifft auf überhöhte Bewertung und steigenden Konkurrenzdruck

Der Quartalsbericht 2026 von Rocket Lab zeigt beeindruckendes Umsatzwachstum und einen stark gestiegenen Auftragsbestand, während Analysten vor einer möglicher Überbewertung und intensiver Konkurrenz warnen - insbesondere durch SpaceX und neue Marktteilnehmer aus Europa und China.

Im Vordergrund dieser Woche steht Rocket Lab , ein Unternehmen, das sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Raumfahrtbranche entwickelt hat.

Seit September 2025 hat die Aktie des Unternehmens einen deutlichen Aufwärtstrend verzeichnet, und die jüngste Veröffentlichung des Quartalsberichts für das erste Quartal 2026 bietet Anlass, über eine mögliche Gegenposition im Handel nachzudenken. Gleichzeitig hat die Berichtssaison der im S&P 500® gelisteten US‑Unternehmen für das erste Quartal 2026 von einem starken Beginn zu einem ebenso überzeugenden Abschluss geführt.

In einem früheren Beitrag, der im September 2025 erschien, wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Kurs von Rocket Lab in den letzten acht Monaten kontinuierlich gestiegen ist. Durch mehrere neue Vertragsabschlüsse hat das Unternehmen nun einen Rang erlangt, der es mit etablierten Riesen wie Lockheed Martin und Northrop Grumman gleichsetzt. Der aktuelle Hype um das Unternehmen scheint jedoch nicht mehr allein durch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten gestützt zu sein.

Ein wesentlicher Treiber des Wachstums der US‑Raumfahrtbranche seit Ende 2024 ist die steigende staatliche Unterstützung. Der von der US‑Regierung im April vorgeschlagene Rekord‑Verteidigungshaushalt für das Geschäftsjahr 2027 beläuft sich auf 1,5 Billionen Dollar - ein realer Anstieg von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr - und beinhaltet eine Personalaufstockung der Space Force um 20 Prozent.

Gleichzeitig haben das Bureau of Industry and Security (BIS) und das Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) im März eine endgültige Regelung erlassen, die die meisten kommerziellen Satelliten und zugehörigen Komponenten aus den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) herausnimmt. Diese Regelung trat am 14. April 2026 in Kraft und erleichtert die Lizenzvergabe für US‑Startanbieter und Raumfahrzeuglieferanten erheblich. In diesem Umfeld veröffentlichte Rocket Lab am 7.

Mai 2026 seinen Q1‑Bericht, der beeindruckende Zahlen präsentiert: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 64 Prozent auf knapp 200 Millionen US‑Dollar, während das Wachstum zum Vorquartal 11,5 Prozent betrug, getrieben vor allem durch die Segmente Satellitenplattformen und Solar. Der Auftragsbestand mehr als verdoppelte sich und überschritt die Marke von 2,2 Milliarden US‑Dollar. Trotz eines negativen bereinigten EBITDA mit einer Marge von ‑5,9 Prozent wuchs das EBITDA im Jahresvergleich um rund 61 Prozent.

Analysten sehen das aktuelle Bewertungsniveau von Rocket Lab kritisch. Während die starken Quartalsergebnisse die Erwartung nähren, dass das Unternehmen kurzfristig wieder profitabel sein könnte, könnten die Marktpreise die realen Fundamentaldaten deutlich übersteigen. Der Markt preist ein dauerhaft hohes Wachstum sowie kontinuierliche Einnahmen aus neuartigen Geschäftsbereichen wie weltraumgestützten Datenzentren ein, obwohl diese Geschäftsmodelle bislang kaum erprobt sind. Bisher haben weder große Hyperscaler ein Beschaffungsprogramm für diese Infrastruktur angekündigt, noch ist die Wirtschaftlichkeit der Datenverarbeitung im Weltraum nachgewiesen.

Das birgt das Risiko, dass Investoren eine überhöhte Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Geschäftsbereichs einpreisen, ohne dass konkrete Kundenverträge, definierte Produkte oder validierte Wirtschaftlichkeitsmodelle vorliegen. Ein weiteres bedeutendes Risiko ergibt sich aus dem intensiven Wettbewerb. Der Börsengang von SpaceX könnte für Rocket Lab die größte Herausforderung darstellen. SpaceX betreibt seit mehr als einem Jahrzehnt zuverlässig die Falcon 9, verfügt über eine etablierte Kostenstruktur und fliegt jährlich über 100 Missionen.

Zusätzlich arbeitet das Unternehmen an Starship, dessen vollständige Wiederverwendbarkeit das Marktsegment der mittelschweren Trägerraketen für neue Anbieter unwirtschaftlich machen könnte. Rocket Labs Electron hat zwar im Markt für Kleinsttriebwerke eine solide Nische gefunden, doch diese wird zunehmend von Wettbewerbern aus Europa und China bedrängt. Noch vor der Markteinführung der neuen Trägerrakete Neutron könnte der Wettbewerb bereits so stark sein, dass Rocket Lab nur ein sehr begrenztes Zeitfenster zur Verfügung steht, um sich zu etablieren





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Rocket Lab Raumfahrtindustrie Quartalsbericht 2026 Wettbewerb Bewertung

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