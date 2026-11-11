Rockstar Games bestätigt: GTA 6 läuft auf PS5 Pro nur mit 30 FPS

Rockstar Games klärt über die Performance von GTA 6 auf der PlayStation 5 Pro auf. Trotz höherem Preis bleibt die Bildrate bei 30 Bildern pro Sekunde.

Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass Grand Theft Auto 6 auf der leistungsstärkeren PlayStation 5 Pro keine höhere Bildrate als auf dem Standardmodell bietet. Das Spiel wird trotz der teureren Hardware weiterhin mit einem Ziel von 30 Bildern pro Sekunde (FPS) ausgegeben. Diese Entscheidung gilt für beide verfügbaren Konsolenvarianten gleichermaßen.

Kein Performance-Gewinn trotz neuer Hardware

Die PlayStation 5 Pro kostet deutlich mehr als das reguläre Modell und bringt schnellere Hardware sowie zusätzliche technische Funktionen mit sich. Viele Spieler hatten erwartet, dass diese Upgrades zu einer flüssigeren Darstellung führen würden. Rockstar Games dementiert dies jedoch explizit. Die Entwickler haben angegeben, dass die visuelle Qualität verbessert wird, die Framesequenz aber nicht erhöht wird. Spieler müssen sich also auch auf der Pro-Version mit 30 FPS zufriedengeben.

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Grafik-Features und technische Umsetzung

Das Spiel wurde laut den Entwicklern von Grund auf neu gestaltet, um das bestmögliche Erlebnis für die aktuelle Konsolengeneration zu liefern. Dabei werden beide Plattformen an ihre absoluten Grenzen getrieben. Das Ziel ist es, die weite und facettenreiche Welt von Leonida zum Leben zu erwecken. Besonders wichtig war es dabei, die Dichte und visuelle Detailtreue aller Umgebungen und Bewohner zu bewahren. Die PlayStation 5 Pro nutzt PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), um eine verbesserte Bildschärfe zu erzielen. Zudem sind Raytracing-Schatten exklusiv auf diesem Gerät verfügbar.

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Enttäuschung über fehlende 60 FPS

Für viele Nutzer war die Hoffnung verbunden, auf der PS5 Pro eine stabile Bildrate von 60 FPS zu erreichen. Diese Erwartung muss nun korrigiert werden. Rockstar Games teilt mit, dass 30 FPS auch hier als festes Ziel gelten. Wer sich also erhofft hatte, durch den Kauf der teureren Konsole ein merklich flüssigeres Spielerlebnis zu erhalten, wird enttäuscht sein. Die Vorteile beschränken sich rein auf die grafische Schärfe und die Schattenberechnung via Raytracing. Die Basis-Framerate bleibt unverändert.

Vorbereitung auf den Release im November

Der Start von GTA 6 steht bevor und setzt eine passende Konsole voraus. Da das Spiel im November erscheinen soll, raten Experten dazu, die eigene PlayStation vorab fit zu machen. Es gibt verschiedene Tipps, wie Spieler ihre Geräte optimal vorbereiten können, bevor das Spiel offiziell freigegeben wird. Dies kann helfen, potenzielle Probleme zu vermeiden und die beste Erfahrung während des Starts zu gewährleisten. Die Wahl zwischen der normalen PS5 und der Pro-Variante hängt nun weniger von der Leistung ab, sondern eher von den gewünschten visuellen Extras.