Andy Taylors Tod bewegt die Musikwelt. Stars wie Rod Stewart und Robert Plant verabschieden sich vom früheren Duran-Duran-Gitarristen.

starb am Montag an Prostatakrebs. Er wurde 65 Jahre alt. Nach seinem Tod meldeten sich zahlreiche Weggefährten und befreundete Musiker zu Wort.zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Taylor: "Mach's gut, Andy, mein lieber Kumpel.

Wir haben zusammen gute Musik gemacht und jede Menge Spaß gehabt.

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"Sie hätten fünf Songs geschrieben, darunter die Single "Lost in You". Daneben war Taylor an Songs von Stewarts Album "Out of Order" beteiligt und wirkte später auch an der, 78, verabschiedete sich von dem einstigen Duran-Duran-Star. Der Led-Zeppelin-Sänger war 2023 bei einem von Taylor organisierten Benefizkonzert aufgetreten. Das Event fand zugunsten des Cancer Awareness Trust statt.