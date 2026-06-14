Rod Stewart verärgert seine Fans

Der Rockstar Rod Stewart hat seine Fans in Kalifornien sitzen lassen und ist dann nur 24 Stunden später jubelnd im Fußballstadion aufgetaucht. Als Grund für die kurzfristige Absage seines Konzerts in San Diego nannten die Veranstalter eine Nasennebenhöhlenentzündung.

Der Rockstar Rod Stewart hat seine Fans in Kalifornien sitzen lassen und ist dann nur 24 Stunden später jubelnd im Fußballstadion aufgetaucht. Als Grund für die kurzfristige Absage seines Konzert s in San Diego nannten die Veranstalter eine Nasennebenhöhlenentzündung .

Später erklärte Stewart, die Ärzte hätten bei ihm eine schwere Atemwegsinfektion mit Kehlkopfentzündung festgestellt. Doch die Fans sind nicht überzeugt von dieser Erklärung. Fotos aus dem Stadion in Massachusetts zeigen den Sänger später lachend auf der Tribüne, als er Schottland beim WM-Spiel gegen Haiti anfeuerte. Ein Fan reagierte auf Instagram: 'Zu krank für ein Konzert, aber fit genug, um quer durchs Land zum Fußball zu fliegen?

' Ein anderer Nutzer schimpfte: 'Warum postet er so etwas, nachdem er seine Fans enttäuscht hat - und das nur 45 Minuten vor Showbeginn?





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