Titelverteidiger Felix Loch liegt vor Olympiasieger Max Langenhan, verpasst aber eine historische Bestmarke.

Titelverteidiger Felix Loch liegt vor Olympiasieger Max Langenhan, verpasst aber eine historische Bestmarke. Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat beim Weltcup-Auftakt in Winterberg einen perfekten Saisonstart und den alleinigen Rekord für die meisten Weltcupsiege knapp verpasst.

Im verschneiten Sauerland wurde der 37-Jährige mit einem Rückstand von 0,126 Sekunden auf den Österreicher Nico Gleirscher Zweiter, lag damit aber vor Olympiasieger Max Langenhan auf Rang drei. Mit 57 Weltcupsiegen bleibt Loch damit gleichauf mit dem Italiener Armin Zöggeler.

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„Es hätte mich sehr gefreut, aber ich bin natürlich mega froh, dass der Druck weg ist und die Saison angefangen hat“, sagte Loch in der ARD über den verpassten Rekord. Mit Blick auf einen ausgebliebenen deutschen Tagessieg in Winterberg sagte Loch: „Das war jetzt ein guter Einstand. Da müssen wir uns keine Sorgen machen.