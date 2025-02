Roderich Münker wird neues Aufsichtsratsmitglied der DG-Gruppe AG

Die DG-Gruppe AG hat auf ihrer bevorstehenden Hauptversammlung einen neuen Aufsichtsrat angekündigt. Roderich Münker, ehemaliger Vorstand der DG-Gruppe, wird das Gremium verstärken. Gleichzeitig verlässt Ralf Ruckdäschel den Aufsichtsrat.

Im Rahmen der einberufenen Hauptversammlung der DG-Gruppe AG für den 31. März 2025 soll Roderich Münker zum neuen Mitglied des Aufsichtsrat es gewählt werden. Versicherungskaufmann Ralf Ruckdäschel , dessen Abberufung als Aufsichtsrat aufgrund einer Neuausrichtung seiner beruflichen Aktivitäten gewünscht ist, wird mit dem Ablauf der Hauptversammlung ausscheiden. \Der in Freudenberg ansässige Roderich Münker , Jahrgang 1960, war von 2019 bis 2024 Vorstand der DG-Gruppe AG.

Davor hat er die DG-Gruppe über 10 Jahre als Produktmanager in der betrieblichen Altersversorgung begleitet. Mit über 40 Jahren Berufserfahrung als Versicherungskaufmann und im Vertrieb, über 15 Jahren täglicher Beschäftigung mit dem Thema der betrieblichen Altersversorgung und dem Einsatz von GehaltsExtras, sowie intensiven Einblicken in die Abläufe des Unternehmens, freuen wir uns, Herrn Münker als Aufsichtsratsmitglied gewinnen zu können. \Dem scheidenden Aufsichtsrat Ralf Ruckdäschel danken der Aufsichtsratsvorsitzende Karsten Miehe und der Alleinvorstand der DG-Gruppe AG, Bernd Helmsauer, für sein persönliches Engagement und die angenehme und zielstrebige Zusammenarbeit. Seit Ende 2023 gehört die DG-Gruppe AG zur Helmsauer Gruppe in Nürnberg. Als Unternehmensberatung zu den Themen 'betriebliche Versorgungswerke' und 'Einsatz von GehaltsExtras' zur Mitarbeiterfindung und -bindung, begleiten die Vertriebspartner der DG-Gruppe deren Firmenkunden mit Belegschaften ab 10 Mitarbeitern bis zu mehreren tausend Mitarbeitern. Dies umfasst die Konzeption, die Einführung und die laufende Begleitung dieser Benefit-Angebote vor Ort. Die individuellen Anforderungen der Firmenkunden werden mit den gewünschten Zielvorstellungen zu Konzepten ausgearbeitet und in Zusammenarbeit mit Steuerkanzleien und Rechtsanwälten im gesamten Bundesgebiet umgesetzt. Die Verwaltung in Wemding und am Firmensitz in Nürnberg fungiert dabei als Aus- und Weiterbildungszentrum für die Vertriebsanbindungen und als zentraler Knotenpunkt zwischen Firmenkunden und Versicherern, sowie Drittanbietern von GehaltsExtras der umgesetzten Benefit-Lösungen. Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann





