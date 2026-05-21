Rodri-Transfer: Guardiola-Abgang könnte Wunschtransfer ermöglichen

ManCity-Star Rodri könnte nach der SaisonREAL verlassen, falls Guardiola seinen Vertrag nicht verlängern wird. Laut spanischer Zeitung Marca steigen die Chancen auf eine Verpflichtung des Nationalspielers mit dem Weggehen von Guardiolas Sprunghaft an.

"Ich muss als Erstes mit meinem Präsidenten sprechen, denn wir haben vereinbart, dass wir uns nach Saisonende zusammensetzen und die Angelegenheit besprechen werden. So einfach ist das.

Und dann werden wir die Entscheidung treffen.

" Schon lange halten sich die Gerüchte in England hartnäckig, dass der Trainer die Cityzens nach dieser Saison verlassen wird - trotz eines Vertrags bis 2027. Laut verschiedener englischer Medien soll Guardiola intern bereits seinen Abschied erklärt haben. Sollte diese Nachricht für Begeisterung sorgen. Denn bei den "Königlichen" könnte der Abgang des Spaniers einen Wunschtransfer ermöglichen.

Wie die spanische und Real-nahe Zeitung "Marca" berichtet, steigen die Chancen auf eine Verpflichtung von ManCity-Superstar Rodri mit einem Weggang Guardiolas sprunghaft an. Denn soll der spanische Nationalspieler bisher seinen Karriereweg eng mit dem von Guardiola verbunden haben.

"Marca" vermutet: Wenn Guardiola geht, ist auch Rodri offen für einen Abgang. Das Blatt schreibt: "Die Tür, die Pep öffnet.

" Rodri soll mit dem Gedanken spielen, nach Spanien zurückzukehren, heißt es weiter. Das ruft Real auf den Plan. Laut dem Bericht seien die Bosse davon overtuigd, dass ein Rodri-Transfer unter den richtigen Umständen in diesem Sommer realistisch wäre. Aber: Rodri ist wie Guardiola noch bis 2027 bei City unter Vertrag.

Ein Selbstläufer wäre ein Abwerbeversuch also nicht. Weiter heißt es, dass die Engländer nicht planen, den Leistungsträger abzugeben. Sollte Rodri aber einen konkreten Wechselwunsch hinterlegen, würde Real alles versuchen, ihn zu verpflichten, heißt es. Der spanische Europameister steht schon länger bei Real ganz oben auf der Wunschliste.

Die Bosse sehen in ihm den perfekten Kandidaten, um die Lücke im Mittelfeld zu schließen, die Toni Kroos (Karriereende) und Luka Modric (AC Mailand) hinterlassen haben. Jetzt scheint die beste Chance dafür zu sein...





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