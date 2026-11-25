Die Bundeswehr investiert eine Milliarde Euro in ihr Munitionslager in Laboe. Dort soll unter anderem eine neue Feuerwache entstehen. Anfang des Jahres ist eine Informationsveranstaltung für Anwohner geplant.

20 Hektar Ausgleichsfläche für Rodungen geplant Als erster Schritt sind ab dem kommenden Monat Rodungen geplant - die sollen bis Ende Februar dauern. Laut Bundeswehr kann es in dieser Zeit durch die Arbeiten mehr Verkehr und Lärm in Laboe und Heikendorf geben.

Als Ausgleich für die Rodungen würden fast 20 Hektar Wald in ganz Schleswig-Holstein aufgeforstet, heißt es. Außerdem soll es unter anderem 45 Ersatzquartiere für Fledermäuse und 115 Nisthilfen für Vögel geben. Aktuell finden bereits Arbeiten für einen neuen Außenzaun statt.

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Außerdem werden zwei neue Gebäude gebaut. Die Gemeinden planen für Februar kommenden Jahres eine Informationsveranstaltung für Anwohner. Investitionen von über 100 Milliarden Euro bundesweit Bundesweit werden den Angaben zufolge bis zum Jahr 2045 über 100 Milliarden Euro in die Infrastruktur fließen. Laut Bundeswehr soll mit der Investition die Verteidigungsbereitschaft Deutschlands und seiner Bündnispartner erhöht werden.

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