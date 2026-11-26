Die Weinbranche steckt in der Krise. Weltweit sinkt der Absatz. Das spüren auch die bayerischen Winzer. In Franken geben sie immer häufiger Rebflächen auf. Helfen soll eine neue Rodungsprämie, die jetzt beantragt werden kann.

Die offizielle Eröffnung der fränkischen Weinlese gilt als Termin der schönen Bilder. Politiker und Weinhoheiten reisen an. Symbolisch schneiden sie in der Spätsommersonne ein paar Eimer voll Trauben von den Rebstöcken – begleitet von Kamerateams und Fotografen.

So war es auch im September dieses Jahres im unterfränkischen Iphofen. Doch die Stimmung war ernster als sonst. Grund dafür ist die Krise im Weinbau. Bei dem TerminWinzer roden Weinberge – 5.000 Euro pro Hektar 5.000 Euro pro Hektar kündigte Kaniber im September an.

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"Es geht darum, dass wir aktuell zu viel Wein auf dem Markt haben", sagte die Ministerin. Die Maßnahme solle einerseits die Betriebe unterstützen, andererseits den Markt beruhigen.. Die EU-Kommission erwartet, dass der Konsum bis 2035 jährlich um 0,9 Prozent zurückgeht. Details zu der Prämie nannte das Ministerium im September noch nicht.