Roger Federer kehrt nach New York zurück: 'An Icon Returns to New York'

Roger Federer kehrt auf den Tennisplatz zurück und wird am 25. August im legendären Arthur Ashe Stadium in New York ein besonderes Event gewidmet: 'Roger Federer: An Icon Returns to New York'. Der Schweizer Legende wird wenige Tage vor seiner Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame ein besonderes Event gewidmet. New York ist für Federer ein besonderer Ort, an dem er die US Open fünfmal in Folge gewann. Federer ist einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten und hat 20 Grand-Slam-Titel gewonnen. Bei dem Event in New York wird Federer nicht allein sein - auch Andy Roddick, John McEnroe und Andre Agassi werden teilnehmen. Für die Fans wird Federers Rückkehr ein echtes Highlight, da er den Tennis-Sport über Jahre wie kaum ein anderer geprägt hat.

Roger Federer kehrt auf den Tennis platz zurück - und zwar in New York . Der Schweizer Legende wird am 25. August im legendären Arthur Ashe Stadium ein besonderes Event gewidmet: ' Roger Federer : An Icon Returns to New York '.

Das Event findet wenige Tage vor Federers Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame statt, die am 29. August in Newport, Rhode Island, stattfindet. New York ist für Federer ein besonderer Ort, an dem er die US Open fünfmal in Folge von 2004 bis 2008 gewann - ein Rekord, der noch immer ungebrochen ist. Sein letztes Spiel bei den US Open war 2019.

Federer ist mit 20 Grand-Slam-Titeln einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten, nur Novak Djokovic und Rafael Nadal haben mehr Titel gewonnen. In einer Pressemitteilung sagte Federer: 'So viele unvergessliche Momente meiner Karriere haben sich in New York ereignet, und das Arthur-Ashe-Stadion ist ein Ort, der mir sehr viel bedeutet.

' Und weiter: 'Ich habe es vermisst, Teil dieser Atmosphäre zu sein und die unglaubliche Energie zu spüren, die die Fans jedes Jahr mitbringen. ' Federers Rückkehr kommt nicht überraschend, da er bereits im April 2025 bei einem Sponsorentermin erklärte, dass er das Leben als Tennis-Rentner zwar genieße, den Sport aber vermisse und wieder öfter Tennis spielen wolle. Bei dem Event in New York wird Federer nicht allein sein - auch Andy Roddick, John McEnroe und Andre Agassi werden teilnehmen.

Für die Fans wird Federers Rückkehr ein echtes Highlight, da er den Tennis-Sport über Jahre wie kaum ein anderer geprägt hat. 310 Wochen stand er an der Spitze der Weltrangliste und seine Eleganz, seine Erfolge und seine Rivalitäten mit Nadal und Djokovic machten ihn zur Tennis-Ikone. Die US Open starten offiziell am 30. August, aber schon fünf Tage vorher wird es in New York emotional, wenn der Maestro wieder auf den Platz zurückkehrt





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