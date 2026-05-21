Roger Kusch, 71,Former Senator and Founder of Sterbehilfe Deutschland, Suicide in Hamburg

He was former Governor and Founder of the group. He is said to have committed suicide.

Der ehemalige Justizsenator Roger Kusch ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Er soll im Keller eines Mehrfamilienhauses am Hansaplatz in St. Georg Suizid begangen haben.

Der Tod des ehemaligen CDU-Politikers und Ex-Gründers von Sterbehilfe Deutschland ist auf einen Suizid zurückzuführen. Kusch war selbst Gründer und langjähriger Präsident des Vorstandes des Vereins Sterbehilfe Deutschland. Doch mehrere Jahre vor seiner Abwahl bei einer Generalversammlung im Cinemaxx Dammtor gab es Kontroversen zwischen ihm und dem Vorstand. Roger Kusch war von 2001 bis 2006 Justizsenator unter Bürgermeister und Parteifreund Ole von Beust und setzte sich unter anderem für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und eine Abschaffung des Jugendstrafrechts ein.

Anschließend widmete er sich dem Aktivismus in der Sterbehilfe und gründete den Verein Sterbehilfe. Die Gedanken an Selbstmord kreisen bei Ihnen? Hier finden Sie Beratungen und Seelsorgeangebote: unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123





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