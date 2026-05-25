Co-Trainer Rogier Meijer wechselt von Leverkusen nach Sparta Rotterdam und wird neuer Cheftrainer. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Die erste Trainer-Entscheidung in Leverkusen ist gefallen. Co-Trainer Rogier Meijer (44) wird neuer Cheftrainer bei Sparta Rotterdam . Er unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Damit zerbricht das Trainerteam um Kasper Hjulmand (54), der beim Werksklub nur noch Trainer auf Abruf ist.

Meijer kam im Sommer 2025 als einer von zwei Co-Trainern in den Stab von Erik ten Hag (56). Zuvor hatte er fünf Jahre als Cheftrainer in Nijmegen gearbeitet. Nach der Blitz-Entlassung ten Hags durfte Meijer bleiben – im Gegensatz zu Andries Ulderink (56). Meijer übernahm das Training bis zum Amtsantritt von Hjulmand Mitte September und wurde zum Assistenten des Dänen.

Im Dezember 2025 war er im Duell in der Champions League gegen Newcastle (2:2) für ein Spiel verantwortlich, da Hjulmand aus persönlichen Gründen fehlte. Als Sparta ihm diese Gelegenheit bot, war er sofort begeistert. Er hat beobachtet, dass Sparta in den vergangenen Jahren bedeutende Fortschritte gemacht und sich zu einem stabilen Verein in der Ehrendivision entwickelt hat. Er freut sich sehr darauf, Teil der Weiterentwicklung zu sein, die wir in den kommenden Jahren anstreben.

Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Sparta noch fester auf der Landkarte des Fußballs zu etablieren. Leverkusen legte Meijer keine Steine in den Weg. Seine Arbeit im Klub wurde sehr geschätzt. Dass der Niederländer eine neue Herausforderung als Cheftrainer suchte, war bekannt.

Sport-Boss Simon Rolfes (44): "Wir möchten uns bei Rogier Meijer ausdrücklich für seinen Einsatz im vergangenen Jahr bedanken. Er war ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams und hat seine Aufgaben zu jeder Zeit mit hoher Professionalität, Loyalität und Engagement ausgefüllt. Dass er nun die Chance nutzen möchte, wieder als Cheftrainer in der ersten Liga seines Heimatlandes zu arbeiten, ist absolut nachvollziehbar. Für diese neue Herausforderung wünschen wir ihm nur das Beste.





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