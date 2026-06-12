Rohstoffmärkte im Abendblick: Platin steigt, Ölpreise fallen, Agrarprodukte schwanken

Am Abend zeigen sich an den Rohstoffmärkten gemischte Tendenzen: Platin legt zu, während die Ölpreise Brent und WTI deutlich zurückgehen. Landwirtschaftliche Güter wie Baumwolle, Hafer und Kaffee verzeichnen ebenfalls Schwankungen, und das europäische Gasbenchmark TTF verliert stark an Wert. Der Bericht fasst die wichtigsten Preisentwicklungen zusammen und gibt einen Überblick über die aktuelle Marktstimmung.

Der Rohstoffmarkt zeigte am späten Abend eine gemischte Entwicklung, wobei einige wichtige Güter deutliche Preisbewegungen verzeichneten. Der Platin preis legte nach einem Anstieg von 1.667,50 US-Dollar am Vortag auf 1.709,00 US-Dollar zu, was einem Plus von 2,49 Prozent entspricht.

Im Vergleich zum Vortag, an dem der{Platin} Preis bei 1.244,50 US-Dollar lag, kam es zu einem Anstieg um 3,78 Prozent auf 1.291,50 US-Dollar, wobei die Angaben unterschiedliche Zeitpunkte widerspiegeln. Der Brent‑Ölpreis lag um 20:31 Uhr bei 87,20 US-Dollar, ein Rückgang von 2,17 Prozent gegenüber dem Vortagswert von 89,13 US-Dollar, und zeigte damit die volatilen Bedingungen auf dem Energiemarkt.

Der US‑West Texas Intermediate (WTI) fiel um 20:41 Uhr um 3,61 Prozent auf 84,54 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 87,71 US-Dollar notiert hatte. Diese Entwicklungen deuten auf anhaltende Unsicherheiten in der Ölpreisbildung hin, die von geopolitischen Spannungen und Nachfrageschwankungen getrieben werden. Auch die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse bewegten sich stark.

Der Baumwollpreis stieg leicht von 0,72 US-Dollar am Vortag auf 0,73 US-Dollar, ein Anstieg von 0,62 Prozent, während der Haferpreis um 2,30 Prozent auf 3,08 US-Dollar zurückging, nachdem er am Vortag bei 3,16 US-Dollar lag. Der Kaffeepreis fiel um 0,71 Prozent auf 2,50 US-Dollar, nach einem vorherigen Stand von 2,54 US-Dollar, und der Maispreis zeigte einen leichten Gewinn von 0,36 Prozent auf 4,13 US-Dollar nach einem Vortagswert von 4,12 US-Dollar.

Der Sojabohnenpreis sank um 0,72 Prozent auf 3,57 US-Dollar, während die Sojabohnenmehlpreise um 0,20 Prozent auf 301,10 US-Dollar fielen. Der Zuckerpreis blieb unverändert bei 0,14 US-Dollar, wobei das Tagesverhältnis kaum Einfluss hatte. Themen umfassten zudem Natur‑ und Industriengase. Der Preis für das europäische Gasbenchmark TTF fiel um 5,98 Prozent auf 46,48 Euro, nach einem Vortagsniveau von 49,43 Euro.

In den USA notierte das natürliche Erdgas zu 3,09 US-Dollar, ein leichter Anstieg um 1,23 Prozent. Der Mager‑Schweinepreis blieb stabil bei 0,93 US-Dollar, während der Milchpreis leicht auf 15,99 US-Dollar sank, nachdem er am Vortag noch bei 16,02 US-Dollar lag. Der Holzpreis hingegen zeigte einen Aufwärtstrend und stieg um 0,73 Prozent von 619,50 US-Dollar auf 624,00 US-Dollar.

Insgesamt verdeutlicht die Preisdynamik, dass sowohl Energie‑ als auch Agrarrohstoffe von kurzfristigen Marktmechanismen stark beeinflusst werden und Anleger bei der Bewertung von Risiken und Chancen besonders aufmerksam sein müssen





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