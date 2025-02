Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag: Gold steigt, Silber und Platin fallen

Goldpreis erholte sich am Donnerstagvormittag, während Silber und Platin zurückgingen. Der Ölpreis (Brent) ging leicht zurück, der Erdgaspreis stieg hingegen deutlich.

Der Goldpreis erholte sich am Donnerstagvormittag um 0,31 Prozent auf 2.912,84 US-Dollar. Am Vortag lag der Goldpreis noch bei 2.903,76 US-Dollar. \Während Gold an Wert gewann, bewegten sich die Preise für Silber, Platin und Erdgas in die entgegengesetzte Richtung. Der Silberpreis fiel um 0,95 Prozent auf 32,24 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 32,55 US-Dollar notiert hatte. Der Platinpreis sank um 0,75 Prozent auf 996,00 US-Dollar von 1.003,50 US-Dollar am Vortag.

Der Erdgaspreis dagegen stieg um 3,24 Prozent auf 3,66 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 3,57 US-Dollar stand. \Auch der Ölpreis (Brent) verzeichnete einen leichten Rückgang um 0,19 Prozent auf 74,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) noch bei 75,18 US-Dollar. Der Ölpreis (WTI) ging um 0,32 Prozent auf 70,97 US-Dollar zurück, nachdem er am Vortag bei 71,37 US-Dollar gelegen hatte. Die Preise für Baumwolle, Hafer, Mais, Sojabohnen, Sojabohnenmehl und Sojabohnenöl zeigten leichte Bewegungen. Die Baumwolle fiel um 0,25 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Der Haferpreis gewann 0,23 Prozent auf 3,34 US-Dollar hinzu. Der Maispreis legte um 0,10 Prozent auf 4,91 US-Dollar zu. Der Sojabohnenpreis stieg um 0,32 Prozent auf 10,32 US-Dollar. Der Sojabohnenmehlpreis gewann 0,27 Prozent auf 294,80 US-Dollar. Der Sojabohnenölpreis legte um 0,18 Prozent auf 0,46 US-Dollar zu. Der Zuckerpreis zeigte ein Plus von 1,12 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Der Heizölpreis fiel um 0,41 Prozent auf 64,46 US-Dollar zurück.





