Roland Bonjour spielt David Hasselhoff im tak Theater Berlin

Im tak Theater Aufbau Kreuzberg porträtiert Roland Bonjour den Star der 80er. Die Premiere von "Happy Looking for Freedom" findet am 20. November statt.

Der Schauspieler Roland Bonjour kehrt im tak Theater Aufbau Kreuzberg zur Persona des international bekannten Sängers und Schauspielers David Hasselhoff zurück. In der Produktion "Happy Looking for Freedom" schlüpft Bonjour in die Rolle des fiktiven "Falke" und trifft auf seine Fans bei einer Autogrammstunde. Diese Inszenierung nutzt die kulturelle Strahlkraft der 80er-Jahre-Ikone, um eine kritische Reflexion der zeitgenössischen Gesellschaft zu ermöglichen.

Rolle des Falke und Nostalgie als Vehikel

Bonjour präsentiert den "Falke" als alternden Fernsehstar, der seine Fans mit den alten, unvergessenen Sprüchen und Gesten versorgt, die das Publikum von der Vergangenheit her kennt. Die Inszenierung bedient sich der tief verwurzelten Nostalgie an einer Ära, in der Charaktere wie Michael Knight in "Knight Rider" oder Tom Selleck in "Magnum" noch eindeutige moralische Kompasspunkte darstellten. In dieser früheren Fernsehlandschaft waren die Bösewichte klar erkennbar und die Konfliktlinien verlaufen deutlich.

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Doch Bonjour nutzt diese Erinnerungskultur nicht nur zur Unterhaltung, sondern als scharfen Spiegel für die Gegenwart. Durch die Begegnung mit dem Star und seiner Geschichte werden Themen wie Einsamkeit, Gewalt und die verborgenen Kosten des modernen Wohlstands sichtbar. Der Autor der Inszenierung stellt fest, dass sich die Rolle des Bösewichts heute gewandelt hat und heute unsichtbar agiert, während gleichzeitig der Bedarf an neuen Helden spürbar wird.

Historischer Hintergrund und kulturelle Bedeutung

Die Figur, die Bonjour verkörpert, ist untrennbar mit der kulturellen Geschichte Deutschlands verbunden. David Hasselhoff erreichte in Deutschland einen größeren Kultstatus als in seiner Heimat. Sein Lied "Looking for Freedom" landete 1989 als massiver Hit und wurde zum Soundtrack der historischen Wende. Besonders die Szene, in der er Ende des Jahres 1989 vor der Berliner Mauer sang, gilt bis heute als eines der prägnantesten Symbole jener Epoche.

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Diese historische Bedeutung pflegt die echte Person Hasselhoff bis in die Gegenwart hinein mit viel Selbstironie. Die Produktion im tak Theater knüpft an dieses Erbe an und interpretiert die öffentliche Wahrnehmung des Stars neu. Der Schauspieler nutzt die ikonischen Elemente der Karriere, um eine Distanz zwischen dem öffentlichen Image und der privaten Realität des alternden Stars herzustellen.

Termin, Ort und Produktionsteams

Die Berliner Premiere der Inszenierung findet am 20. November um 20 Uhr im tak Aufbau Haus am Moritzplatz statt. Der genaue Standort ist Prinzenstraße 85 F in der Postleitzahl 10969 Berlin. Das Kollektiv suite42 hat die Produktion verantwortet, während Lydia Ziemke die künstlerische Regie übernahm. Die Inszenierung hat eine Laufzeit von rund 70 Minuten ohne Pause.

Neben der Premiere sind weitere Aufführungen für den 20. und 21. März 2027 angekündigt. Die Tickets kosten für den regulären Eintritt 20 Euro, während ermäßigte Tickets zu einem Preis von 18 Euro verfügbar sind. Diese Termine bieten Interessenten die Möglichkeit, die kritische Auseinandersetzung mit Popkultur und Zeitgeschichte im live-Theater zu erleben.