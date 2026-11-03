Roland-Garros Tennis: Rolex Paris Masters in der La Defense Arena Nanterre

Das Rolex Paris Masters findet erstmals in der La Defense Arena statt. Die neue Spielstätte bietet 17.500 Plätze für Stars wie Zverev und Djokovic.

Das Rolex Paris Masters findet in dieser Woche auf einer neuartigen Bühne statt, die weit von den klassischen Sandplätzen entfernt ist. Statt im historischen Roland-Garros-Stadion treten die Top-Spieler der ATP-Weltrangliste in der La Defense Arena in Nanterre an. Diese moderne Multifunktionshalle liegt im Pariser Vorort Nanterre mit 100.000 Einwohnern und bietet den internationalen Tennisfans eine völlig andere Atmosphäre als das traditionelle Turnier im Mai und Juni.

Architektur und Geschichte der Veranstaltungshalle

Die La Defense Arena wurde zwischen 2013 und 2017 errichtet und kostete insgesamt schlappe 353 Millionen Euro. Ursprünglich als Heimstätte des Rugby-Clubs Racing 92 konzipiert, gehört die Halle diesem Verein, der sie aus 3500 Tonnen Stahl konstruiert hat. Das Gebäude fasst bis zu 45.000 Zuschauer bei Konzerten und war ursprünglich geplant, drei Jahre früher fertigzustellen, verzögerte sich jedoch durch technische Herausforderungen am nicht öffnungsfähigen Dach. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2017 diente die Halle bereits als Austragungsort für internationale Events, darunter drei Auftritte der Rolling Stones.

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Tennis-Infrastruktur und Kapazitätsausbau

Für die Anforderungen des Rolex Paris Masters wurde vor einer Stirnseite der Arena mit VIP-Logen ein spezieller Centre Court errichtet. Die Tribünen auf den Längsseiten und den anderen Stirnseiten nutzen die vorhandenen Strukturen des Rugbystadions, während hinter den Spielerbänken eine temporäre Tribüne auf dem abgedeckten Kunstrasen installiert wurde. Das Gesamtfassungsvermögen für das Tennis-Turnier beträgt 17.500 Zuschauerplätze. Damit ist diese Anlage nur vom Arthur Ashe Stadium in New York mit 24.000 Plätzen übertroffen und übertrifft selbst das Hard Rock Stadium in Miami, das beim Miami Masters im März lediglich 13.800 Besucher fasst.

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Starbesetzung und sportliche Rahmenbedingungen

Auf dem Gelände des ehemaligen Stade des Bouvets starten alle großen Namen des aktuellen Tennisjahres. Weltranglistenerster Alexander Zverev (29), der siebenmalige Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz (23) und die Ikone Novak Djokovic (39) sind ebenso am Start wie weitere hochrangige Spieler. Neben dem Hauptplatz stehen drei weitere Courts zur Verfügung, wobei Court 1 allein schon 4000 Sitzplätze bereithält. In Sichtweite der Wettkampfstätte befindet sich zudem die Grande Arche, ein bekanntes Wahrzeichen von Paris.

Zukünftige Veranstaltungen und wirtschaftlicher Kontext

Neben dem Tennis-Masters, das im vergangenen Jahr vom Pariser Stadtteil Bercy nach Nanterre zog, plant die Arena weitere große Ereignisse. Im Herbst und erneut im Mai 2027 wird Céline Dion (58) insgesamt 26 Konzerte im Rahmen ihres Bühnen-Comebacks geben. Die Halle dient auch als Bürostandort mit 31.000 Quadratmetern Fläche für das Département Hauts-de-Seine und verfügt im unmittelbaren Umfeld über 15.000 Parkplätze. Die Fassade aus Aluminium und Glas mit 592 dynamischen Schuppen kann unterschiedlich beleuchtet werden, was die architektonische Bedeutung unterstreicht.