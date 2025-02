Roland Kaisers neuer Bungalow in Münster: Schwimmhalle und Nähe zu Enkelkindern

Schlagerstar Roland Kaiser hat sich in Münster in einen luxuriösen Bungalow mit eigener Schwimmhalle umgezogen. Das alte Domizil wird von Silvias Sohn Tim und seiner Familie bewohnt, um in der Nähe der Enkelkinder zu sein. Der Sänger genießt sein Leben als Großvater und kann die Entwicklung seiner Enkelkinder hautnah miterleben.

Roland Kaiser (72) hat sich ein neues Zuhause gegönnt – und das hat es in sich! Der Schlager star ist in einen luxuriösen Bungalow in Münster umgezogen. 'Das Haus ist ein Bungalow , alles ist ebenerdig, geradezu ideal', verrät der Sänger laut Bild in einem Interview. Ein besonderes Highlight des Domizils: die eigene, großzügige Schwimmhalle , in der Roland bald seine Bahnen ziehen möchte.

Der Umzug dürfte jedoch nicht allzu stressig gewesen sein, denn das neue Heim liegt nur etwa 500 Meter von seiner alten Adresse entfernt. Während Roland, der gerade erst sein neues Album 'Marathon' veröffentlicht hat, und seine Frau Silvia es sich in ihrem neuen Heim gemütlich machen, wird das alte Domizil in der Familie bleiben. Es soll künftig Silvias Sohn Tim und dessen Familie als Zuhause dienen. Ein cleverer Schachzug der Schlagerlegende, denn die Lage des Hauses ist ideal. Roland erklärt: 'Das Haus liegt in der Nähe der Schule, die unsere Enkelkinder besuchen werden. Dann haben es die Kleinen auch zu Silvia und mir nicht weit.' Der 'Santa Maria'-Interpret liebt es, Großvater zu sein, und sieht es als großes Geschenk, die Entwicklung seiner Enkelkinder hautnah miterleben zu können. Der Musiker erinnert sich dabei gerne an die Zeit zurück, in der seine eigenen Kinder klein waren – damals war er oft durch seinen Beruf abgelenkt. Diese Umstände haben sich inzwischen jedoch geändert, sodass er sich seines Daseins als Opa vollkommen erfreuen kann: 'Heute kann ich einfach nur genießen und beobachten, was die Kleinen so anstellen und erzählen.





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Roland Kaiser Schlager Münster Bungalow Schwimmhalle Enkelkinder Großvater Familienleben

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Doppelpack von Mees sichert Münster zweiten HeimsiegMünster - Lange Zeit halten die Fürther in Unterzahl durch, doch am Ende jubelt der Aufsteiger Münster.

Weiterlesen »

Chlorgas-Austritt in Strausberger Schwimmhalle verletzt mehrere MenschenEin Chlorgas-Austritt in einer Schwimmhalle in Strausberg (Märkisch-Oderland) hat am Mittwoch zu Verletzungen von mindestens 18 Menschen geführt. Die meisten Verletzten gehören einer Schulklasse an und wurden mit Übelkeit und Atemnot in Krankenhäuser gebracht.

Weiterlesen »

Chlorgas-Alarm in Schwimmhalle: 18 Kinder und Jugendliche verletztGas-Alarm in einem Schwimmbad in Brandenburg! 18 Menschen sind bei einem mutmaßlichen Chlorgas-Austritt in Strausberg verletzt worden

Weiterlesen »

Marzahn-Hellersdorf: Freibad statt Schwimmhalle geplantDer Bezirksverband der Linkspartei in Marzahn-Hellersdorf fordert für den geplanten Bau in Pankow und Spandau ein Freibad statt der ursprünglich vorgesehenen Typenschwimmhalle. Sie argumentieren, dass ein Freibad ein gleichwertiger Ersatz für das seit Jahren versprochene Freibad sei.

Weiterlesen »

„First Dates“-Star Roland Trettl: Sie ist seine neue FreundinRoland Trettl und Miriam Höller haben das Versteckspiel satt! Mit Liebes-Postings auf Instagram machen sie ihre Beziehung jetzt offiziell.

Weiterlesen »

Gladbach: Neuer Vertrag für Roland Virkus ist nur logischZu Beginn musste sich Roland Virkus mit kritischen Stimmen auseinandersetzen. Mittlerweile wird das gesamte Wirken des Sport-Geschäftsführers in einem anderen Licht gesehen. Die Verlängerung ist daher nur logisch. Ein Kommentar von kicker-Reporter Oliver Bitter.

Weiterlesen »