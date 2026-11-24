Vier Eltern für zwei Söhne: Roland Riebeling lebt ein besonderes Familienmodell. Der Start brachte jedoch unerwartete Hürden.

spricht offen über die Schattenseiten seines Berufs und gibt zu, dass ihn als Vater immer wieder ein schlechtes Gewissen plagt. Im Gespräch mit dem Magazingewährte der "Tatort"-Star jetzt Einblicke in sein Familienleben.

Dreharbeiten, Theaterproben und seine Lehrtätigkeit sorgen demnach dafür, dass er oft nicht bei seinen beiden Söhnen sein kann.und seinem Ehemann übernimmt auch ein befreundetes Mütterpaar die Elternrolle. Ihren Lebensmittelpunkt haben die Kinder hauptsächlich bei ihren Müttern. Grundsätzlich siehtbezeichnete er vier Eltern sogar als "Luxus". Der Grund: Die Aufgaben und die Verantwortung für die Kinder lasten nicht auf zwei, sondern auf mehreren Schultern.

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Gegründet haben die vier Erwachsenen ihre Familie vor mehr als 18 Jahren. Seitdem verstehen sie sich laut dem Schauspieler gut. Im Mittelpunkt steht für alle, gemeinsam für die beiden Jungen da zu sein. Zwar teilen sich vier Erwachsene die Verantwortung, und auf jeden von ihnen ist Verlass.

Trotzdem macht sich der Schauspieler regelmäßig Vorwürfe, wenn er wegen seiner Arbeit fehlt. Seine Söhne sehen das inzwischen deutlich gelassener als ihr Vater. Wenn er mal wieder mit sich hadert, weil zu wenig gemeinsame Zeit bleibt, sind sie es, die ihn beruhigen. Die besondere Konstellation brachte anfangs bürokratische Probleme mit sich.

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Für die Geburtsurkunde des ersten Sohnes gab es in Deutschland damals schlicht kein Formular, das vier Elternteile vorsah. Die Anmeldung des Erstgeborenen beim Standesamt entwickelte sich deshalb zu einer echten Hürde für die Familie. Inzwischen ist die rechtliche Situation entsprechend geregelt. Alltag ebenso eine bedeutende Rolle.

Eine der Mütter war früher Olympionikin. Um bei Aktivitäten mit seinen Jungs mithalten zu können, schloss der Schauspieler sogar eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ab. Express erzählte. Der Jüngere prahlt bei seinen Freunden gerne mit der "Tatort"-Rolle seines Papas.

Der Ältere hingegen fragt besorgt nach, wie sein Vater den Trubel um seine Person aushält. Ehemann nimmt den Promistatus seines Partners dagegen gelassen hin. Ein besonderes Lob erhielt der Darsteller ausgerechnet beim Training: Zwei junge Männer erkannten ihn dort als Fernsehvater aus der Serie "Roland