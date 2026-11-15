Roland Suso Richter und Ina Paule Klink im exklusiven Interview

Regisseur Roland Suso Richter und Schauspielerin Ina Paule Klink sprechen erstmals öffentlich über ihre Beziehung und die Produktion des 'Zürich-Krimi'.

Der erfahrene Filmemacher Roland Suso Richter und die Künstlerin Ina Paule Klink geben jetzt ihr erstes gemeinsames Interview. Das Paar ist seit sechs Jahren zusammen und arbeitet bereits seit vielen Jahren erfolgreich für die Krimireihe ' Zürich-Krimi' zusammen.

Richter dreht seit über vierzig Jahren erfolgreich Filme wie 'Der Tunnel', 'Mogadischu' oder 'Dschungelkind'. Klink steht seit dreißig Jahren vor der Kamera und ist seit zehn Jahren regelmäßig auch für Richter vor der Linse zu sehen. Nun beleuchten sie ihre private und berufliche Verbindung.

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Ermordete Leiche im Schnee

Im neuen Zwei-Teiler 'Mordach: Blutiger Schnee' muss Ina Paule Klink eine besonders anstrengende Rolle übernehmen. Zu Beginn der Handlung liegt ihre Figur Lisa Glauber erschossen und leblos im Schnee. Diese Situation entstand, weil Richter glaubte, keine andere Schauspielerin zu finden, die bereit wäre, so lange in der Kälte zu liegen.

Die Rolle wirkt auf den ersten Blick zwar klein, verlangt der Darstellerin aber absolute Stille ab. Richter nutzte die Gelegenheit, um mit seiner Lebensgefährtin über die Zumutung zu sprechen. Er ging davon aus, dass Klink bereit ist, diese Herausforderung gemeinsam mit ihm zu meistern.

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3000 Meter Höhe in den Dolomiten

Der Dreh fand auf einer Höhe von 3000 Metern in den Dolomiten statt. Klink bezeichnet sich selbst als Frostbeule, die sehr schnell friert, betonte aber auch ihre robuste Verfassung. Sie hatte noch nie zuvor den Part einer Leiche übernommen, was sie an der Aufgabe reizte.

Die schauspielerische Performance erforderte extreme körperliche Kontrolle. Klink durfte über Minuten kaum oder nur sehr flach atmen, um einen niedrigen Puls zu simulieren. Sie beschrieb das Erlebnis als besonders, da sich die Rolle mit ihrem Realitätssinn vermischt hat.

Ruhe und Gelassenheit im Berufsalltag

Richter arbeitete anfangs vierzig Jahre lang ohne festen Aus-Knopf zwischen Beruf und Privatleben. Er ging mit dem Film ins Bett und stand damit auf, bis er sich in den letzten Jahren die Fähigkeit erwarb, nach Drehschluss komplett abzuschalten. Diese Entspannung findet er auch in seiner Partnerschaft.

Klink teilt diese Haltung und sagt, sie würde ohne diese Fähigkeit wahnsinnig werden oder einen Burn-out erleiden. Da beide schnell abschalten können, nutzen sie in vielen Punkten nicht zwei Hotelzimmer, sondern teilen sich einen Wohnwagen. Der Sender spart dadurch Kosten.

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Gemeinsame Leidenschaft für Musik

Die Beziehung der beiden begann am Set des 'Zürich-Krimi', der seit 2016 läuft. Seit 2020 sind sie ein Paar, wobei ihre Verbindung auch durch die gemeinsame Liebe zur Musik gestärkt wurde. Richter ist ein wunderbarer Pianist, und beide spielen leidenschaftlich gerne Musik.

Richter gibt Klink Halt und Sicherheit, indem er sich selbstverständlich ans Klavier setzt und alles um sich herum ignoriert. Obwohl sie sich voneinander lernen, gibt Klink zu, dass sie nur vor sich hin klappert, während Richter hervorragend singen kann.

Zehnjähriges Bestehen des Krimis

Die ARD feiert am 10. und 17. Dezember das zehnjährige Bestehen des 'Zürich-Krimi'. Richter erklärt den anhaltenden Erfolg mit der menschlichen Faszination für fremde Welten. Krimis wirken wie ein Spiegel der düsteren Seele.

Der neue Film 'Mordach - Blutiger Schnee' ist ab dem 20. November in der ARD Mediathek verfügbar. Am 21. November folgt die Erstausstrahlung um 20:15 Uhr im Programm von Das Erste. Die Produktion verbindet thus die langjährige Erfahrung des Teams mit neuen, herausfordernden Szenarien.