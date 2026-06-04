Roller schließt weitere Filialen in Deutschland

Der Möbel-Riese Roller schließt weiterhin Filialen bundesweit. Nachdem bereits sieben Standorte innerhalb eines Jahres geschlossen wurden, wird nun auch Offenbach in Hessen betroffen sein.

Der Möbel -Riese Roller schließt weiterhin Filialen bundesweit. Nachdem bereits sieben Standorte innerhalb eines Jahres geschlossen wurden, wird nun auch Offenbach in Hessen betroffen sein. Die Schließung der Filiale in Offenbach ist für Mitte Juli geplant, wie auf der Internetseite des Unternehmens angegeben ist.

Die Kunden können nun Deko-Artikel zu sehr stark reduzierten Preisen kaufen. Roller ist ein bundesweites Filialnetz und hat bereits mehrere Standorte geschlossen, darunter Gera in Thüringen, Reutlingen, Crailsheim, Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg, Oldenburg in Niedersachsen und weitere. Der Möbel-Discounter betont, dass die Schließungen Einzelfallentscheidungen sind und keinen generellen Rückzug bedeuten. Wirtschaftlich stabile und rentable Standorte sollen gezielt weiterentwickelt werden.

Roller bietet den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alle möglichen offenen Stellenangebote in der näheren Umgebung an. Das Unternehmen wird durch zwei große Familienunternehmen getragen: die deutsche Tessner-Gruppe und die österreichische XXXLutz-Gruppe, die jeweils 50 Prozent der Anteile halten. Roller wurde 1969 von Hans-Joachim Tessner in Goslar gegründet und betreibt heute über 110 Einrichtungsmärkte mit rund 4000 Mitarbeitern





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