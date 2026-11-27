Ein 19-Jähriger wird schwerstverletzt in eine Klinik gebracht. Warum es zum Crash kam, ist noch unklar.

Unfall in Büchen: Ein 19-Jähriger muss nach einer Kollision im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei steht vor einer offenen Frage. Schwerer Crash in Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg: Ein 19-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagabend gegen ein geparktes Auto gekracht.

Er kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Rollerfahrer krachte um kurz nach 21 Uhr in einen VW Golf, der an der Möllner Straße geparkt worden war. Der 19-Jährige kam schwerstverletzt in eine Klinik, so die Polizei zur MOPO. Nach ersten Erkenntnissen bestand keine Lebensgefahr.

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Weshalb es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache. Auch die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.