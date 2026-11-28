Thomas Pieper, ein schwerbehinderter Kölner, lebt seit zwei Jahren auf nur 19 Quadratmetern und findet trotz Dringlichkeitsstufe keine passende Wohnung. Aufgrund der digitalen Hürden und fehlender persönlicher Betreuung im Bewerbungsprozess richtet er einen persönlichen Appell an den Oberbürgermeister, um seine Notlage endlich berücksichtigt zu bekommen.

Thomas Pieper sucht seit zwei Jahren eine passende Wohnung in Köln, trotz Wohnberechtigungsschein. Jetzt wendet er sich direkt an den Oberbürgermeister. Seine Bitte ist ganz persönlich.

Thomas Pieper gibt nicht auf! Der Kölner, der nach einer Amputation und einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt, schreibt jetzt an den Oberbürgermeister. Der 55-Jährige lebt in der Kölner Südstadt auf 19 Quadratmetern. Den Alltag kann er kaum noch bewältigen.

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Pieper ist schwerbehindert, bedingt durch eine Oberschenkelamputation und einen Schlaganfall. Einen Wohnberechtigungsschein mit Dringlichkeitsstufe hat er. Gefunden hat er trotzdem seit zwei Jahren nichts. Bei den städtischen Stellen, auch beim Wohnungsamt, blieb er bisher ohne Erfolg.