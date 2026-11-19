Bürgermeister Paolo Marchionne und 300 Anwohner setzen in Rom auf Lautsprecher und Warnschreie, um Millionen Stare zur Vertreibung zu bringen.

In der italienischen Hauptstadt Rom sorgen aktuell Millionen Stare für erhebliche Unruhe und hygienische Probleme. Die Zugvögel legen auf ihrer Wanderung in den Süden einen Zwischenstopp in der Metropole ein, was zu massiven Belastungen für die Stadt führt. Während ihre spektakulären Formationen am Himmel zwar als faszinierend gelten, produzieren die Tiere am Boden erheblichen Lärm und hinterlassen große Mengen Kot auf den Straßen und Gehwegen.

Bürgermeister setzt auf akustische Abwehr

Paolo Marchionne, Bürgermeister des III. Stadtbezirks in Rom, hat eine neue Strategie zur Vertreibung der Vögel entwickelt und setzt dabei auf die direkte Unterstützung der Anwohner. Bei einem ersten Testversuch öffneten mehr als 300 Menschen gleichzeitig ihre Fenster und spielten über Smartphones oder Lautsprecher spezielle Warnsignale ab. Diese sogenannten Distress Calls ähneln den Alarm- oder Angstlauten eines Stares und sollen Artgenossen warnen, dass an diesem Ort Gefahr droht.

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Vergleichbarkeit mit Katastropheneinsätzen

Auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung beteiligten sich an dieser ungewöhnlichen Lärmaktion. Die Beamten zogen in weißen Maleranzügen und Masken durch die Straßen und setzten dabei Megafone ein, um die Vögel zu verscheuchen. Die sichtbare Präsenz der mit Schutzausrüstung versehenen Mitarbeiter erinnerte stark an die Bildsprache eines Katastropheneinsatzes und unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Methoden der Vogelabwehr im öffentlichen Raum.

Bisherige Maßnahmen erwiesen sich als unwirksam

Die Stadtregierung hat seit Jahren versucht, die unerwünschten Gäste dauerhaft zu vertreiben, wobei bisherige Ansätze jedoch keine nachhaltige Lösung brachten. Laut Informationen der Zeitung "Times" kamen dabei unter anderem Laserlichter, abgerichtete Falken sowie Aufnahmen von Warn- und Angstschreien der Stare zum Einsatz. Dennoch konnten diese technologischen und biologischen Methoden das Problem der massenhaften Anwesenheit der Vögel in der historischen Stadt nicht dauerhaft lösen.

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Erste Erfolge der akustischen Kampagne

Trotz der bisherigen Misserfolge anderer Methoden scheint die gemeinsame Lärm-Aktion der Anwohner und Stadtmitarbeiter nicht völlig wirkungslos zu sein. Nach der Durchführung des ersten Versuchs wurde offiziell festgestellt, dass deutlich weniger Stare in den Bäumen landeten. Diese Reduktion der Vogelanzahl wird als positiver erster Indikator für die Effektivität der akustischen Warnsignale gewertet.

Auswirkungen auf das Stadtleben und Hygiene

Für die Bürger Roms bedeutet die aktuelle Situation im Herbst erhebliche Einschränkungen im täglichen Leben, insbesondere wenn man sich zu Fuß fortbewegt. Wer derzeit unter den dicht besetzten Bäumen entlangläuft, sollte besser nach oben schauen und sich einen Regenschirm zulegen, um den stinkenden Straßen und den mit Kot bedeckten Gehwegen aus dem Weg zu gehen. Am Abend zieht es die Schwärme zurück in die historische Stadt, wo sie nach Futter suchen, was die hygienischen Herausforderungen für die Bewohner weiter verschärft.