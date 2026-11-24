Am Trevi-Brunnen landen deutlich weniger Münzen im Wasser. Die Caritas Rom sieht die neue Zugangsgebühr als möglichen Grund.

1,24 Millionen Euro aus dem Trevi-Brunnen ein. Ein Jahr zuvor waren es im selben Zeitraum rund 1,42 Millionen Euro gewesen. Das entspricht einem Rückgang von etwa 174.000 Euro, wie „Die Bilanz ist noch nicht vollständig, weil fremde Währungen erst später endgültig erfasst werden.

Dennoch zeigt auch das Gewicht der geborgenen Münzen deutlich nach unten. Caritas-Rom-Direktor Giustino Trincia sagte „Il Messaggero“: „Wir schätzen einen Rückgang der Münzen zwischen 10 und 15 Prozent.

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“, wenn sie die Stufen zum Becken des Trevi-Brunnens hinabsteigen wollen. Die Stadt will damit den Besucherstrom an dem barocken Bauwerk begrenzen. Wer außerhalb des abgesperrten Bereichs bleibt, kann den Brunnen weiterhin kostenlos sehen, ist beim Münzwurf aber deutlich weiter vom Wasser entfernt.

„Die Schließung des direkten Zugangs zum Trevi-Brunnen könnte sich ausgewirkt haben“, sagte Trincia laut „Il Messaggero“. Für die Stadt ist das System zugleich eine Einnahmequelle. Nach Angaben des „Die Münzwurf-Tradition am Trevi-Brunnen bringt weniger Geld für soziale Projekte ein. Neben weniger Bargeld könnte die Eintrittsregelung eine Rolle spielen.

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Die Zahl der Reisenden ging nach Daten der italienischen Zentralbank gegenüber 2025 lediglich um vier Prozent zurück. Im Vorjahr hatte Rom mehr als 33 Millionen Besucher gezählt. Das Minus bei den Spenden fällt damit deutlich höher aus als der Rückgang im Tourismus. Auch die zunehmende Nutzung von Karten und digitalen Bezahldiensten kann die Sammlung beeinflussen.

Ohne Kleingeld entfällt der symbolische Wurf häufig. Die Caritas will ihre sozialen Angebote trotz der geringeren Einnahmen weiterführen.

„Wir versuchen immer, die Leistungen auf dem derzeitigen Niveau zu halten“, sagte Trincia. In Ausnahmefällen könne die Organisation auf Unterstützung der Kirche von Rom zurückgreifen. Eine Münze im Trevi-Brunnen soll die Rückkehr nach Rom sichern. Tatsächlich hilft sie auch Menschen, die sich Lebensmittel kaum leisten können.

offiziellen Tourismusplattform der Stadt übermittelten Überlieferung soll eine Münze die Rückkehr nach Rom ermöglichen. Zwei oder drei Münzen stehen im populären Brauchtum für die Suche nach Liebe oder eine bevorstehende Hochzeit.haben die Weitergabe der gesammelten Münzen für weitere drei Jahre vereinbart. Das Geld wird gegen Lebensmittelarmut eingesetzt, insbesondere für soziale Kantinen und solidarische Lebensmittelmärkte.