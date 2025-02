Roma Beschwert sich bei der UEFA über Schiedsrichter Daniel Stieler

Nach dem 1:1 in Porto gegen den FC Porto hat die AS Roma bei der UEFA Beschwerde gegen Schiedsrichter Daniel Stieler eingelegt.

Trainer Claudio Ranieri hatte bereits nach dem 1:1 in Porto gegen den deutschen Schiedsrichter Daniel Stieler heftig kritisiert. Nun zündet die Roma offenbar die nächste Eskalationsstufe. Italienischen Medienberichten zufolge hat der Verein von Mats Hummels nach dem Play-off-Hinspiel in der Europa League eine Beschwerde bei der Europäischen Fußball-Union ( UEFA ) eingelegt und darin Stieler scharf kritisiert.

Konkret soll es demnach ein Telefonat mit UEFA-Verantwortlichen gegeben haben, ein offizieller Brief soll folgen. Ein öffentliches Statement der AS Rom gibt es bislang nicht.Ranieri hatte sich bereits unmittelbar nach dem Spiel am Donnerstagabend über Stieler beschwert und ihm die Unparteilichkeit abgesprochen. Laut Ranieri habe der 43-Jährige den FC Porto offenkundig bevorzugt und sich von den Heimfans beeinflussen lassen. Stieler verteilte während des Spiels neun gelbe Karten, Roms Mittelfeldspieler Bryan Cristante musste zudem nach Gelb-Rot verlassen. Ranieri hatte seine Spieler nach Abpfiff aufgefordert, Stieler nicht die Hand zu schütteln. „Dieser Schiedsrichter verdient keinen Gruß, er hat keinen Respekt bei einem internationalen Match verdient“, wetterte der Italiener im Anschluss bei der Pressekonferenz.Die Roma steht nun vor der Herausforderung, die Kritik an Stieler mit beweisbaren Argumenten zu untermauern, um die UEFA von der Notwendigkeit einer Untersuchung zu überzeugen. Es bleibt abzuwarten, wie die UEFA auf die Beschwerde reagieren wird.





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ROMA UEFA SCHIEDSREITER DANIEL STIELE EUROPA LEAGUE RANIERI

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schiedsrichter-Honorare 2024/25: So viel verdienen Bundesliga-SchiedsrichterDer aktuelle Artikel listet die Honorare der 22 aktiven Bundesliga-Schiedsrichter für die Saison 2024/25 auf. Neben den Einsatzhonoraren vom DFB beziehen sie ein jährliches Grundgehalt in drei Stufen, abhängig von ihrer Rangstufe.

Weiterlesen »

SC Freiburg: Wegen Bayern-Tor von Min-Jae Kim - Ärger über Schiedsrichter Daniel SiebertVincent Kompany über die Qualitäten in der Bundesliga.

Weiterlesen »

Schiedsrichter Daniel Siebert erklärt Abseits-Entscheidung live im StadionSchiedsrichter Daniel Siebert erklärt im Leverkusen-Spiel live im Stadion, warum er einen Elfmeter zurückgenommen hat. Es ist die erste Durchsage einer Abseits-Entscheidung in der Bundesliga.

Weiterlesen »

NFL-Playoffs 2025: Houston Texans hadern nach Divisional Round gegen Chiefs mit Schiedsrichter Clay MartinDie Highlights der Divisional Round zwischen den Kansas City Chiefs und den Houston Texans findet ihr hier.

Weiterlesen »

NFL-Playoffs 2025: Houston Texans nach Divisional Round gegen Chiefs sauer auf Schiedsrichter Clay MartinDie Highlights der Divisional Round zwischen den Kansas City Chiefs und den Houston Texans findet ihr hier.

Weiterlesen »

Leipzig rügt Schiedsrichter und Videobeweis nach Unentschieden gegen LeverkusenRB Leipzig empfindet sich im Topspiel gegen Bayer Leverkusen durch Schiedsrichter Bastian Dankert benachteiligt und kritisiert den Videobeweis. David Raum sieht in der Szene, in der Florian Wirtz auf sein Knie tritt, ein Foul, das nicht geahndet wurde. Trainer Marco Rose und Kapitän Willi Orban teilen die Kritik an der Schiedsrichterleistung und dem Videobeweis.

Weiterlesen »