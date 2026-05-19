Roman Reigns kehrt zurück und wird bei "Clash in Italy" auftreten

Wrestling-Fans aus ganz Europa kommen nach Bella Italia, um "Clash in Italy" (live bei Netflix) zu erleben. Roman Reigns wird bei diesem Event auftreten und mit dem World Titel auf dem Spiel stehen.

Wrestling -Fans aus ganz Europa kommen nach Bella Italia , um "Clash in Italy" (live bei Netflix ) zu erleben. Bis zum Wochenende stand gerade einmal ein einziges Match fest: Das WWE -Titelmatch zwischen Cody Rhodes und Gunther.

Viele Fans glaubten, dass der Rest eher B-Ware wird. Seit "RAW" wissen wir, dass die WWE es ernst meint mit "Clash in Italy". Denn auch der World Titel wird auf dem Spiel stehen. Bedeutet: Roman Reigns wird tatsächlich nach Europa kommen.

Er trifft erneut auf seinen Cousin Jacob Fatu - in einem Match ohne Regeln.

"Tribal Combat" steht drauf, Chaos steckt drin.. Zuvor verlor er deutlich gegen Newcomer Oba Femi (28). Er zog seine Handschuhe und seine Stiefel aus. Der mehrfache WWE-Champion verabschiedete sich in den Ruhestand.

Doch plötzlich ist er wieder da. Bei "RAW" attackierte er Oba Femi im Ring. Nix Rente, lieber Zerstörung. Er schnappte sich Oba Femi und zog vier "F5" durch.

Kurz darauf präsentierte Lesnars Agent Paul Heyman dem "RAW"-Chef Adam Pearce sofort einen Vertrag für den großen WrestleMania-Rückkampf. Und dieser soll bereits kommende Woche in Italien bei "Clash in Italy" (31. Mai in Turin) stattfinden. Eine Sensation!

Noch ist der Kampf nicht offiziell, doch jetzt gibt es für die WWE kein Zurück mehr. Lesnar wird bei "Clash in Italy" auftreten. Drei Matches, drei Knaller - die WWE schießt wild um sich! Sehr zur Freude der Fans.

"Clash in Italy" findet am 31. Mai statt. Netflix überträgt live ab 20 Uhr. Doch das ist nicht alles.

Die WWE veranstaltet während ihrer großen Tour gleich sechs TV-Shows in Europa, dreimal "RAW" und dreimal "SmackDown". Zur besten deutschen Sendezeit. BILD überträgt diese Knaller alle live und exklusiv. Los geht es am 29. Mai mit "SmackDown" aus Barcelona (Spanien)





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