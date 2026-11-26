Die Eheleute Roman und Daniel Nawrot aus Dachau erzogen Zwillinge durch Adoption. Dieser Artikel beschreibt den rechtlichen Weg und das Familienleben der Regenbogenfamilie.

Die Eheleute Roman Nawrot und Daniel Nawrot haben im Landkreis Dachau bei München eine glückliche Regenbogenfamilie gegründet. Die beiden Partner, die seit neun Jahren verheiratet sind, erzogen die siebzehnjährigen Zwillinge Romeo und Melodie durch eine sorgfältige Adoption. Diese Lebenssituation stellt ein wichtiges Signal für die Sichtbarkeit von gleichgeschlechtlichen Elternpaaren in der modernen Gesellschaft dar. Die Familie lebt öffentlichkeitswirksam und teilt ihre Erfahrungen mit einem breiten Publikum.

Rechtlicher Weg zur Adoption zweier Kinder

Der Prozess zur Adoption der Zwillinge war für das Paar langwierig und emotional fordernd. Zuerst musste das Paar eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen abwarten, die im Jahr 2017 in Kraft trat. Vor diesem Datum wurden Anträge von zwei männlichen Antragstellern vom Jugendamt meist abgelehnt. Daniel Nawrot erinnert sich an eine erste Kontaktaufnahme, bei der die Ablehnung sehr deutlich erfolgte.

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Das Paar durchlief ein umfangreiches Prüfungsverfahren, um die Eignung als Eltern nachzuweisen. Dieses beinhaltete mehrere Paar- und Einzelgespräche sowie die Abgabe von schriftlichen Aufsätzen. Die Behörden besuchten das Zuhause der Nawrots mehrfach für eine Einschätzung der Lebensumstände. Zudem wurden Seminare besucht und erweiterte Führungszeugnisse vorgelegt.

Emotionale Wendepunkte und Kennenlernen der Kinder

Die Suche nach den richtigen Kindern verlief nicht linear und war von vielen Absagen geprägt. Ein entscheidender Moment trat ein, als die zuständigen Stellen das Paar fragten, ob es sich vorstellen könnte, Zwillinge aufzunehmen. Roman und Daniel Nawrot gaben dieser Option sofort zustimmend die Hand. Dieser Moment löste starke Emotionen bei beiden Partnern aus und rückte den lang gehegten Traum in greifbare Nähe.

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Die erste Begegnung mit den späteren Kindern Romeo und Melodie verlief für die leiblichen Eltern von großer Bedeutung. Roman Nawrot beschreibt den Anblick der beiden Kleinen in einem Bettchen als den Moment, in dem die Bindung sofort entstand. Er bezeichnete diesen Augenblick als den Punkt, an dem das Paar bereit war, alles für das Wohl der Kinder zu tun. Die rechtliche Versetzung der Kinder zu den Adoptiveltern folgte kurz nach diesem ersten Kontakt.

Alltagsleben und Aufgabenverteilung in der Familie

Heute gehen die Zwillinge zur Schule und werden liebevoll von ihren Vätern unterstützt. Daniel Nawrot wird von den Kindern als Daddy angesprochen, während Roman Nawrot den Namen Papa trägt. Die Familie verzichtet auf eine feste Nanny, sondern bezieht bei Bedarf Unterstützung von den Großeltern und Tanten der Kinder ein. Diese Struktur ermöglicht einen engen familiären Zusammenhalt.

Die Aufgaben im Haushalt verteilen sich selbstverständlich zwischen den beiden Partnern. Daniel Nawrot übernimmt häufig die Verantwortung für die Küche und die Zubereitung der Mahlzeiten. Roman Nawrot kümmert sich bevorzugt um die Gartenpflege und die Pflege der Außenanlagen. Diese Aufgabenteilung basiert auf den individuellen Vorlieben und Fähigkeiten jedes Partners.

Berufliche Tätigkeiten und Erfahrungen während der Pandemie

Die berufliche Situation der Familie bot während der Corona-Pandemie einen besonderen Vorteil. Beide Väter konnten ihre Arbeiten teilweise von zu Hause aus verrichten. Dies ermöglichte es, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und die Familienbindung während der Einschränkungen zu festigen. Daniel Nawrot bewertet diese Phase trotz der allgemeinen Unsicherheit positiv, da sie unverplante Familienzeiten zuließ.

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Neben dem Privatleben sind Roman und Daniel Nawrot auch in den Medien präsent. Das Paar tritt in der Doku-Soap Bella Italia auf, die unter dem Titel Camping auf Deutsch auch als Buch bekannt wurde. Aufnahmen für dieses Projekt entstanden im Sommer 2026 in der Nähe von Venedig. Diese Sichtbarkeit trägt zur Normalisierung von Regenbogenfamilien bei und zeigt die alltägliche Realität einer modernen Familie.