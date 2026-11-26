Schlechter Sex und prekäre Jobs, die gerade so die Miete einbringen: Den jungen Frauen in den Geschichten von Rebecca Ivory geht es nicht gut. In 'Free Therapy' erzählt die Autorin, wie sie sich befreien und gleichzeitig voller Selbstzweifel bleiben.

Mein früheres geringes Selbstwertgefühl hatte ich weitgehend überwunden - durch Therapie, ja, aber vor allem dadurch, dass ich erwachsen geworden bin. Bis zu dieser Erkenntnis ist es bei den Figuren von Rebecca Ivory allerdings ein weiter Weg.

Im Mittelpunkt der Kurzgeschichten stehen Frauen, die dabei sind, erwachsen zu werden. Mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Sie geraten an furchtbare Männer. Sie stecken in Beziehungen, von denen sie sich erholen müssen und sie kennen sich selbst noch viel zu wenig.

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Auf diese Bücher freut sich die NDR Kultur Literaturredaktion: Neues gibt es etwa von Siri Hustvedt und Stefan Cordes. Eine Übersicht. Ist Therapie dabei die Lösung der Probleme? Der Titel der Sammlung lässt es vermuten - und auch Ivory dankt am Ende des Buches ihrer Therapeutin.