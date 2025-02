Romani Rose warnt vor AfD-Renaissance alter Positionen gegen Roma und Sinti

Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, sieht vor der Bundestagswahl die Werte der Bundesrepublik in Gefahr und warnt vor der AfD. Rose sieht die Wiederkehr rechter Positionen, insbesondere gegenüber Roma und Sinti, mit großer Sorge. Er betont, dass Antiziganismus wieder salonfähig sei und die AfD eine 'Renaissance' alter Positionen darstelle, die Europa gefährden könnten.

Zentralratschef Roma ni Rose sieht vor der Wahl die Werte der Bundesrepublik in Gefahr. Große Sorge bereitet ihm die AfD mit ihrer 'Renaissance' alter Positionen für Roma und Sinti . Als Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma macht sich Roma ni Rose Sorgen um die Zukunft. Grund dafür sind aktuelle Entwicklungen. Der neue alte Antiziganismus ist wieder salonfähig. Niemand weiß genau, wie viele Roma in Deutschland leben.

Die meisten verschweigen ihre Identität aus Angst vor Ausgrenzung und Vorurteilen. Romani Rose ist seit mehr als 40 Jahren Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Im ZDFheute-Interview spricht er über den neuen alten Antiziganismus: Die Auswirkungen sind vielfach spürbar. Man merkt es an bestimmten Haltungen der Abweisung. Antiziganismus ist wieder salonfähig - wie auch der Vorwurf, dass es seitens der Sinti und Roma keine ausreichende Bereitschaft zur Integration gäbe. Wie bewerten Sie solche Aussagen? Als falsch, weil: Diese Aussagen verschweigen ganz einfach, dass der überwiegende Teil unserer Minderheit in der Anonymität lebt, aufgrund des Drucks von Stigmatisierung, des Antiziganismus - mit all den Klischees, die damit verbunden sind. Wir werden trotz unserer 600-jährigen Geschichte in… in der Bundesrepublik leben geschätzt 60.000 bis 100.000 Sinti und Roma. Die Minderheit ist seit Jahrhunderten in Deutschland beheimatet. Viele ihrer Mitglieder wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet. Auch nach 1945 gingen Diskriminierung und Anfeindung weiter. Seit 1995 sind die deutschen Sinti und Roma als nationale Minderheit offiziell anerkannt, so wie etwa Friesen, Sorben und die dänische Minderheit. Der Kampf für gleiche Rechte und ein Ende von Rassismus und Antiziganismus sind über Jahrzehnte die wichtigsten Ziele der Sinti-und-Roma-Bürgerrechtsarbeit. Es geht um die Anerkennung ihrer Kultur, ihrer Sprache und ihrer Musik - etwa im Jazz. Entscheidenden Anteil bei Aufarbeitung und Anerkennung hat der 1982 gegründete Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Den Dachverband mit Sitz in Heidelberg leitet bis heute der Gründungsvorsitzende Romani Rose (78). Der Zentralrat ist neben der 'Sinti-Allianz' und der 'Bundesvereinigung der Sinti und Roma' einer von drei Dachverbänden, die Interessen der Sinti und Roma in Deutschland vertreten. Rose sieht die Entwicklungen mit großer Sorge: „Die sehe ich mit großer Sorge, weil die rechten Parteien in den letzten Jahren an Zulauf gewonnen haben. Wir haben nach demimmer unsere Werte verteidigt, die wir in unserer Verfassung verankert haben. Dass wir gerade in schwierigen Zeiten diese Werte zur Disposition stellen, auf die wir alle so stolz waren, das sehe ich als großes Problem. Am 2. August, jährt sich zum 80. Mal der europäische Gedenktag für Sinti und Roma. Jedes Jahr gedenken die letzten Überlebenden des Holocaust mit einer internationalen Gedenkveranstaltung in Auschwitz-Birkenau, dem Ort des Verbrechens.geführt. Die AfD ist eine Partei, die eine gewisse Form von Renaissance in sich verbirgt, die vieles der Vergangenheit in die Gegenwart hineintragen will. Und da hat Europa seine Erfahrung gemacht und auch Deutschland seine Erfahrung gemacht. Das bereitet mir große Sorge und Ängste, dass diese Position uns in Europa isolieren könnte. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma warnt davor, dass rechtsextreme und nationalistische Politiker in Osteuropa sich die Corona-Krise zunutze machen. In Bulgarien seien bereits mehrere von Sinti und Roma bewohnte Stadtviertel abgeriegelt worden. Von der Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass sie mehr über unsere kulturellen Leistungen erfährt. Es ist ihnen gar nicht bewusst, wie viel Einfluss Sinti und Roma zum Beispiel im Sport haben - oder auf die europäische Klassik hatten. Flamenco-Fans wissen oft nicht, dass diese Musik am meisten von den spanischen Roma, den Gitanos, geprägt wurde





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Antiziganismus Afd Bundestagswahl Roma Sinti Romani Rose Zentralrat Deutscher Sinti Und Roma

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

WDR-Intendantin Vernau fordert stärkere Darstellung von AfD-PositionenDie WDR-Intendantin Katrin Vernau hat in einer Sitzung des Rundfunkrats die Notwendigkeit einer stärkeren Darstellung von AfD-Positionen in den WDR-Programmen betont. Sie argumentierte, dass die AfD, als politische Partei, in den Programmen abgebildet werden müsse, um Menschen, die diese Partei wählen, zu erreichen. Vernau betonte jedoch die Bedeutung eines journalistisch professionellen Diskurses und der Moderation des Themas AfD, um die Glaubwürdigkeit des WDR zu wahren. Kritiker, wie Peter Freitag von ver.di, warnten vor einer möglichen Verstärkung der AfD-Agenda und einem Fokus auf Migration als einziges Thema.

Weiterlesen »

Historikerin über Genderwahn der AfD: „Die AfD ist sexbesessen“Die Historikerin Daniela Rüther spricht über den Kampf der AfD gegen ihr Feindbild Gender. Es geht um Babywindeln und NS-Bevölkerungspolitik.

Weiterlesen »

'AfD ist nicht das Problem': Linnemann weist Vorwurf der AfD-Kooperation scharf zurückWill Friedrich Merz eine Kehrtwende in der Asylpolitik auch mit Stimmen der AfD durchdrücken? Weder wolle die CDU mit der AfD zusammenarbeiten noch gebe es eine Mehrheit mit ihr, sagt CDU-Generalsekretär Linnemann bei ntv. Die Parteien der Mitte müssten eine Antwort auf Morde wie in Aschaffenburg finden.

Weiterlesen »

Queerfeindlicher Antrag der AfD: AfD will Regenbogen aus Falkensee verbannenIn Falkensee fordert die AfD ein Verbot der Regenbogenflagge. Ein Bündnis erinnert die Stadtverordneten vor der Abstimmung an ihre Verantwortung.

Weiterlesen »

Nachrichten vom 31. Januar 2025Nachrichten heute: Abstimmung über Migrationsgesetz, Proteste gegen Union und AfD, Debatte über AfD-Verbotsverfahren

Weiterlesen »

Weidel zieht in Hamburg kruden Nazi-Vergleich zu DemonstrantenAlice Weidel (AfD) sprach am Freitag auf einer Veranstaltung der AfD Fraktion im Hamburger Rathaus

Weiterlesen »