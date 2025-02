Entdecken Sie romantische Naildesign Ideen für den Valentinstag. Von neutralen Tönen und Schleifendesigns bis hin zu Blumenmotiven, finden Sie Inspiration für eine passende Maniküre zu Ihrem Valentinstag Outfit.

Herzen sind zum Valentinstag überall zu sehen und auch als Naildesign beliebt. Doch andere Naildesign s sind ebenso romantisch. Am 14. Februar heißt es: Love is in the air! Dann ist nicht nur das perfekte Outfit gefragt, auch eine passende Maniküre darf nicht fehlen. Ob für ein Candlelight-Dinner oder ein Galentine's-Date mit den besten Freundinnen: Diese Naildesign s sind die ideale Wahl für den Valentinstag . \Auffällige Nageldesigns sind dieses Jahr out.

Stattdessen verzaubern neutrale Töne wie Créme und Braun, die auch in Sachen Fashion aktuell beliebter denn je sind. Besonders die Pantone-Trendfarbe Mocha Mousse hat es Beauty-Fans angetan. So können Maniküre-Fans zum Valentinstagübereinander auf ihre Nägel pinseln, die durch verschiedene Brauntöne zu einem harmonischen Farbverlauf werden. Besonders gut kommt das Design zur Geltung, wenn es als Akzent nur auf einem oder zwei Nägel genutzt wird. Die übrigen Nägel können ganz in Braun oder als braune French Tips lackiert werden. \Niedliche Schleifen sind nicht nur zu Weihnachten, sondern auch am Tag der Liebe ein angesagtes Motiv. Und welche Farbe als ein dunkles Rot eignet sich besser, um das Motiv auf die Nägel zu zaubern? Mit einem dünnen Nagelpinsel wird unter einem neutralen Lack zunächst eine rote Acht auf den jeweiligen Nagel gezeichnet. Im Anschluss werden die herunterhängenden Enden der Schleife mit zwei kleinen Strichen nachempfunden. In der Mitte der Schleife kann am Knotenpunkt ein silberner oder goldener Punkt für ein glamouröseres Ergebnis gesetzt werden. Voilà : Schon ist die Valentinstags-Maniküre fertig! \Wer sich am Valentinstag selbst mit Blumen beschenken möchte, kann dies in Form eines weiteren Nageldesigns tun. Auf eine Basis aus einem nudefarbenen Lack werden auf einem Nagel simple Halbmonde in Weiß aufgetragen, die zusammenergeben. Indem die äußeren Halbkreise größer gezeichnet werden und sich zur Mitte hin in einem Kreis verdichten, entstehen einzelne Reihen aus Blütenblättern. Um der Rose mehr Dimension zu verleihen, wird über den weißen Nagellack eine weitere Schicht mit einer goldenen Farbe gegeben. Die übrigen Nägel können in einem dezenten Ombré-Design oder mit einem schimmernden Top Coat lackiert werden





Valentinstag Naildesign Nagellack Schleifenmotiv Blumenmotiv Neutraltöne Mocha Mousse

