Romantischer Heiratsantrag bei den Invictus Games

Während der Invictus Games in Kanada hat der britische Wettkämpfer James Cairns seiner Partnerin Hannah Wild auf dem Basketballplatz einen Heiratsantrag gemacht. Das Paar wurde von Prinz Harry und Herzogin Meghan, die die Spiele besuchten, sowie dem Publikum gefeiert.

Herzogin Meghan und Prinz Harry sind für die Invictus Games nach Kanada gereist. Das Paar war in Vancouver und Whistler , Kanada, anwesend, als die Sport veranstaltung für kriegsversehrte Soldat:innen eröffnet wurde. Seitdem haben die Sussexes sich verschiedene Disziplinen der Spiele angesehen, darunter auch Rollstuhl-Basketball . Am Sonntag, 9.

Februar, kam es zu einem besonderen Moment während des Spiels: Der britische Wettkämpfer James Cairns stellte seiner Partnerin Hannah Wild auf dem Basketballplatz die Frage aller Fragen. Ein Video des romantischen Augenblicks wurde auf dem offiziellen X-Account der Invictus Games gepostet. In dem Video ist zu sehen, wie Wild auf den Platz geholt wird. Etwas später übergibt die Moderatorin das Mikrofon an den Veteran. Nach einer kurzen Liebeserklärung kniet der Sportler nieder, das Publikum tobt. Die sichtlich bewegte und überraschte Hannah muss nicht lange über ihre Antwort nachdenken – sie sagt sofort Ja. Auf dem Instagram-Account der Invictus Games heißt es: 'Unser erster #invictusgames Antrag! Herzlichen Glückwunsch an Hannah und James!'.Im Gespräch mit 'Hello!' freut sich Prinz Harry kurz darauf mit dem glücklichen Paar. 'Bei Invictus bieten wir einen Raum für Heilung, herausragende Sportlichkeit und im Fall von James und seiner neuen Verlobten – selbst wenn man nicht mit einer Medaille abreist, könnte man mit einem Ring abreisen', so der Herzog von Sussex. Auch James Cairns spricht nach seinem Heiratsantrag mit der Publikation und betont: 'Invictus war meine treibende Kraft, weil ich mit meiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hatte. Das hat mich sehr belastet, aber es war Hannah, die mich dazu gebracht hat, mich für die Invictus Games zu bewerben, jetzt sind wir hier in Kanada.' In Hannah Wilds Wahrnehmung ist der Antrag an ihr vorbeigerauscht. 'In meinem Kopf war es sofort ein Ja, aber ich dachte immer wieder: 'Was machst du da? Warum tust du mir das vor all diesen Leuten an?' Aber es war ein stolzer Moment und es ist der beste Ort, an dem James es hätte tun können, weil es ihm so viel bedeutet', sagt sie gegenüber 'Hello'. Ihr gemeinsamer Sohn Arthur, 2, habe den Antrag im Übrigen verschlafen – doch wurde geweckt, um den einzigartigen Augenblick mit Mama und Papa zu feiern





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Invictus Games Heiratsantrag James Cairns Hannah Wild Prinz Harry Herzogin Meghan Vancouver Whistler Rollstuhl-Basketball Liebesgeschichte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Katharina Eisenbluts romantischer Heiratsantrag in ParisEx-DSDS-Teilnehmerin Katharina Eisenblut erzählt exklusiv auf RTL.de von ihrem Überraschungs-Heiratsantrag in Paris. Dominic Eisenblut überraschte seine Verlobte mit einem romantischen Antrag vor dem Eiffelturm.

Weiterlesen »

Prinz Harry erwartet royale Unterstützung bei Invictus Games in Vancouver und WhistlerPrinz Harry richtet die Invictus Games 2025 in Vancouver und Whistler aus. Royale Unterstützung wird durch die dänischen Royals erwartet, die am 15. Februar in Vancouver erwartet werden. Die Invictus Games bieten eine Plattform für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt. Neben adaptiven Sportarten werden auch Wintersportarten wie Ski Alpin, Snowboard und Biathlon ausgetragen.

Weiterlesen »

Invictus Games 2025: Diese Royals zeigen ihre Unterstützung für Prinz HarryPrinz Harry richtet seine Invictus Games dieses Mal in Vancouver und Whistler aus. Jetzt hat sich royaler Besuch für das Event angekündigt.

Weiterlesen »

Chris Martin tritt bei den Invictus Games 2025 in Kanada aufBald finden die Invictus Games statt und zahlreiche Stars sind wieder mit von der Partie. Unter ihnen ist auch Coldplay-Sänger Chris Martin.

Weiterlesen »

Überblick: Alle Infos zu Prinz Harrys Invictus Games 2025Im Februar finden die von Prinz Harry gegründeten 'Invictus Games' statt. Die Gäste, Sportler und Promis erwartet ein besonderes Programm.

Weiterlesen »

Royal-News vom GALA-Ticker: Meghan unterstützt Harry bei Invictus Games - Eugenie genießt Abend in LondonMeghan Markle und Prinz Harry sind in Vancouver für die Invictus Games. Meghan unterstützt ihren Ehemann in seiner Rolle als Gastgeber. Prinzessin Eugenie wurde in London gesichtet.

Weiterlesen »