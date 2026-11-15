Romario fordert Ablösung von Carlo Ancelotti nach Niederlage gegen Japan

Nach der 2:3-Niederlage gegen Japan fordert Ex-Weltstar Romario den sofortigen Rücktritt von Trainer Carlo Ancelotti. Die Kritik ist scharf und direkt.

Die Frustration in der brasilianischen Fußballnationalmannschaft erreicht einen kritischen Punkt. Am Samstag unterlag die Seleção im Testspiel in Singapur mit 2:3 gegen die japanische Auswahl. Für Trainer Carlo Ancelotti markiert diese Partie seine fünfte Niederlage in dieser Funktion, ein Ergebnis, das zunehmend die öffentliche Meinung beeinflusst.

Offener Brief an Trainer Carlo Ancelotti

Der ehemalige Weltfußballer Romario nutzte Instagram, um seine Unzufriedenheit deutlich zum Ausdruck zu bringen. Er fordert Ancelotti auf, seine Position niederzulegen. Romario betonte, dass Ancelottis historische Erfolge vorliegen, diese jedoch hauptsächlich im Vereinsfußball errungen wurden. Für ihn ist die Zeit im Nationalteam nicht mehr die richtige Bühne für den Trainer.

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Die Nachricht von Romario kommt nicht von ungefähr. Er bezeichnete die aktuelle Situation als unerträglich für die Fans. Der 60-Jährige, der mittlerweile als Politiker aktiv ist, verwies darauf, dass Ancelotti seine Fähigkeiten im Vereinsbereich bewiesen hat, aber bei der Nationalmannschaft versagt. Dies sei ein klarer Ruf zum Handeln für den Trainer.

Verlauf des Spiels in Singapur

Das Spiel gegen Japan startete für Brasilien katastrophal. Bereits nach 19 Minuten stand es 0:2 für Japan. Die Gastgeber schienen die Kontrolle über das Spiel verloren zu haben. Doch dann zeigte sich die Klasse von Vinicius Junior. Der 26-jährige Superstar von Real Madrid erzielte in der 33. und 75. Minute die beiden Treffer zum 2:2-Ausgleich.

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Trotz des Aufholens reichte es nicht zum Sieg. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Nakamoto das entscheidende Tor für Japan. Das Ergebnis von 2:3 spiegelt den wilden Verlauf des Duells wider. Brasilien zeigte in der Schlussphase zwar Widerstand, scheiterte aber an der nötigen Präzision in den entscheidenden Momenten.

Konsequenzen und Rote Karten

Die Niederlage war nicht nur sportlich, sondern auch disziplinarisch folgenreich. Die brasilianische Bank beschwerte sich heftig über ein vermeintliches Foul kurz vor dem japanischen Siegtor. Schiedsrichter Jansen Foo Chuan Hui reagierte streng. Er zeigte Carlo Ancelotti und Raphinha die rote Karte.

Raphinha, 29 Jahre alt, und Ancelotti wurden der Tribüne verwiesen. Dies ist ein zusätzliches Problem für den Trainerstab, der bereits unter Druck steht. Ancelotti trainiert Brasilien seit Mai 2025. Das Ziel war es, die Seleção zurück an die Weltspitze zu führen.

Zukunftsaussichten für den Trainerstab

Die Kombination aus der fünften Niederlage und der öffentlichen Attacke durch eine Legende wie Romario verstärkt die Unsicherheit. Ancelotti, 67 Jahre alt, steht nun vor der Frage, wie es weitergeht. Die Unterstützung im Land schwindet sichtbar. Fans und Medien erwarten eine klare Wende.

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Es bleibt abzuwarten, ob der Verband die Kritik ignoriert oder reagiert. Ancelottis Vertrag gibt Aufschluss über seine Amtszeit, aber die aktuelle Form kurzt ihn unter Druck. Die Niederlage gegen Japan ist ein Warnsignal, das nicht übersehen werden darf. Die nächsten Spiele werden entscheidend sein.