Fußball-Legende Romario droht CBF-Präsident Samir Xaud mit Forderungen nach Carlo Ancelottis Abgang. Hintergrund ist die Niederlage gegen Japan.

Fußball-Ikone Romario hat den Druck auf den brasilianischen Fußballverband CBF massiv verschärft. Der legendäre Stürmer fordert Präsident Samir Xaud auf, Nationaltrainer Carlo Ancelotti sofort zu entlassen. Diese Forderung richtet sich direkt an die Spitze des Verbands, nachdem die Nationalelf der Seleção eine bittere Niederlage hinnehmen musste. Die emotionale Intervention des ehemaligen Weltklasse-Stürmers zielt darauf ab, das Ansehen des brasilianischen Fußballs zu schützen und weitere Debakel zu verhindern.

Emotionale Wutrede an CBF-Präsident Samir Xaud

Romario nutzt einen Instagram-Post, um sein Anliegen öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren. Er richtet sich in seinem Beitrag zunächst explizit an den jungen Funktionär Samir Xaud. Der Botslaut ist klar: Xaud soll beweisen, dass er genug Mut für eine harte Entscheidung besitzt. Romario betont, dass er an die Motivation des Präsidenten glaubt, das Beste für den brasilianischen Fußball zu wollen. Die Anweisung ist unmissverständlich: Schicken Sie Carlo Ancelotti nach Hause. Es geht hier nicht um eine lange Überlegung, sondern um eine sofortige Handlung.

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Der ehemalige Torschützenkönig verweist zudem auf die eigene Biographie und die Verpflichtungen, die sich aus diesem Status ergeben. Er war für große Klubs wie den FC Barcelona und den FC Valencia aktiv. Jetzt sieht er es als seine Pflicht an, die aktuelle Entwicklung kritisch zu begleiten. Die Warnung lautet, dass Brasilien sich keine weiteren Demütigungen leisten kann. Man habe sich bereits genug blamiert und dürfe nicht riskieren, eine weitere Weltmeisterschaft chancenlos zu verschwenden.

Kritik an Leistung gegen Japan und Trainerleistung

Der unmittelbare Auslöser für diesen Rundumschlag ist die sportliche Leistung der Nationalmannschaft im Spiel gegen Japan. Trotz eines Trefflers durch Vinicius Junior, der zweimal das gegnerische Tor verwandelte, endete das Match mit einer 2:3-Niederlage. Diese Resultat sorgte in der fußballverrückten Heimat für bestürzendes Entsetzen unter den Fans und Experten. Die gezeigte Leistung wurde als peinlich und unzureichend bewertet.

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An der Spitze dieser Kritik steht Carlo Ancelotti. Romario teilt mit ihm keine Worte der Verniedlichung. Der direkte Appell an den italienischen Trainer lautet: Es reicht. Ancelotti soll seine Sachen packen und den Ort verlassen. Romario zieht eine strikte Trennlinie zwischen der Karriere des Trainers im Vereinssport und seiner aktuellen Tätigkeit im Nationalteam. Es wird anerkannt, dass Ancelotti zu den besten Trainern der Fußballwelt gehört, die man je gesehen hat.

Doch diese Ehre gilt spezifisch für den Vereinssport. Im Kontext der brasilianischen Nationalmannschaft habe Ancelotti bisher nicht gezeigt, wozu er fähig ist. Die Erwartungen sind hoch und die Enttäuschung entsprechend groß. Die Geduld der Legende und der Anhänger ist erschöpft. Romario erklärt deutlich, dass die aktuelle Situation nicht länger akzeptiert wird. Der Trainer steht im Fokus der Verantwortung für das Misserfolgsmuster.

Finanzielle Aspekte und Vertragsverlängerung 2030

Die Kritik von Romario geht jedoch noch einen Schritt weiter und betrifft auch die wirtschaftlichen Aspekte. Der ehemalige Stürmer teilt klare Worte zur Entlohnung des Trainers. Er stellt die Frage, ob Ancelotti weiter trainieren möchte. Die Empfehlung ist eindeutig: Kehren Sie zu den Vereinen zurück, in denen Sie sich Ihren Namen gemacht haben. Brasilien könne es sich nicht mehr leisten, dem Trainer beim Trainieren zuzusehen, wenn er so hohe Summen für mangelnde Ergebnisse erhält.

Hintergrund dieser scharfen Kritik ist die Vertragslage des Trainers. Carlo Ancelotti hat seinen Vertrag beim Verband bis zum Jahr 2030 verlängert. Diese langfristige Bindung steht im krassen Gegensatz zur aktuellen sportlichen Misere. Die Verlängerung geschah, obwohl das Team zuvor bereits im WM-Achtelfinale gegen Norwegen gescheitert war. Diese historische Erfahrung mit Norwegen wird als Warnsignal gewertet.

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Die Kombination aus dem neuen, langen Vertrag und der aktuellen Niederlage gegen Japan schürt die Wut. Romario sieht in der weiteren Beschäftigung von Ancelotti eine Verschwendung von Ressourcen. Die Forderung nach einem sofortigen Wechsel zum Vereinssport soll dem Trainer ermöglichen, dort erfolgreich zu sein, wo es seine Stärken liegen. Für die brasilianische Nationalelf bedeutet dies die Notwendigkeit einer Neuausrichtung unter Führung von Samir Xaud.

Auswirkungen auf die Zukunft des brasilianischen Fußballs

Die öffentliche Intervention von Romario hat das Gewicht einer historischen Figur. Seine Worte werden von vielen Teilen der Gesellschaft gehört. Der Druck auf den CBF-Präsidenten nimmt weiter zu. Jede weitere Niederlage könnte die Position von Ancelotti unmöglich machen. Die Stimmung im Land ist kippen und verlangt nach einer schnellen Lösung.

Die Frage, ob Carlo Ancelotti sein Amt behalten wird, bleibt nun die zentrale Entwicklung. Samir Xaud steht vor der schwierigen Aufgabe, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Forderungen der Fans und die Interventionen von Stars wie Romario machen die Lage zunehmend unübersichtlich. Brasilien muss handeln, um den Fußball wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Die nächste Zeit wird zeigen, ob die Warnungen gehört werden.