Romarjo Hajrulla kehrt nach Erfurt zurück und wird zum Schlüsselspieler

Romarjo Hajrulla kehrt nach einem Jahr in Erfurt zurück und entwickelt sich unter Trainer Fabian Gerber zu einem unverzichtbaren Akteur, obwohl Verletzungsprobleme bestehen.

Die sportliche Laufbahn von Romarjo Hajrulla war in der Vergangenheit geprägt von zahlreichen Weichenstellungen und kurzen Engagements an verschiedenen Standorten. Nach Stationen bei Inter Leipzig, der SG Dynamo Gera, 1. FC Lokomotive Leipzig, BSG Chemie Mersewitz und Jena fand der Angreifer zunächst in Erfurt Fuß. Dort stieg er mit Rot-Weiß Erfurt auf, wechselte jedoch kurz darauf nach Cottbus. Vor einem Jahr kehrte er an seinen alten Wirkungsstätte zurück, um seine Karriere dort fortzusetzen.

Der Stürmer galt in der Vergangenheit lange als verletzungsanfällig und bedurfte einer sensiblen Behandlung durch das Trainerstab. Heute ist jedoch klar, dass Hajrulla einer der wichtigsten Spieler für Trainer Fabian Gerber ist. Seine aktuelle Form und Einsatzbereitschaft haben ihn zu einem festen Bestandteil der Startaufstellung gemacht, was seine Bedeutung im Kader unterstreicht.

Also read Mitchell Weiser fällt bis auf Weiteres aus, Werder Bremen verliert Schlüsselspieler

Umfangreiche Einsatzminuten und offensive contributions

Plötzlich steht der Angreifer gefühlt in jedem Spiel auf dem Platz. Nicht nur seine statistischen Werte sprechen eine klare Sprache für seine aktuelle Leistungsfähigkeit. Fünf Tore und vier Vorlagen sind das konkrete Ergebnis seiner bisherigen Beiträge für den Verein. Diese offensive Stärke zeigt, dass er im Angriffsrücken effektiv agiert und das gegnerische Tor regelmäßig bedroht.

Hajrulla ackert nach hinten ab und ist ein ständiger Unruheherd im gegnerischen Strafraum. Er zeigt jederzeit Brandgefährlichkeit und trägt durch seinen Laufstil und seine Positionierung wesentlich zum Mannschaftsspiel bei. Seine Vielseitigkeit im Offensivspiel macht ihn zu einem taktisch flexiblen und schwer ausrechenbaren Akteur für den Gegner.

Advertisement

Trainer Fabian Gerber setzt auf individuelle Betreuung

Tatsächlich hätte Hajrulla ursprünglich gar nicht spielen sollen, wie Trainer Fabian Gerber im Nachhinein verrät. Er ist leider noch angeschlagen. Schon vor dem Spiel in Greifswald war er nicht fit, hat sich dort noch etwas geholt. Da wollten wir kein Risiko eingehen, deswegen kam er von der Bank. Ein Tor und eine Vorlage waren eine starke Ausbeute für nur 20 Minuten Spielzeit.

Dass der Albaner besondere Pflege braucht, ist längst kein Geheimnis mehr im Verein. Trainer Gerber setzt auf Psychologie statt Schema F bei der Vorbereitung der Spieler. Jeden müssen wir individuell anfassen. Da gibt es kein Patentrezept. Der eine muss härter, der andere sensibler angepackt werden. Da braucht es Fingerspitzengefühl.

Romarjo Hajrulla bewertet seine Situation in Erfurt

Für Romarjo Hajrulla ist Erfurt mehr als nur ein weiterer Arbeitsort. Es ist für mich mein zweites Zuhause. Wir haben ein gutes Team und können gemeinsam viel erreichen. Diese emotionale Bindung zur Stadt und den Fans spielt eine große Rolle für seine Motivation und sein Engagement auf dem Platz.

Das Wichtigste für mich ist, hart zu arbeiten, jeden zu unterstützen und Schritt für Schritt vorwärtszukommen. Diese Einstellung spiegelt den aktuellen Arbeitsstil des Stürmers wider, der sich trotz der vergangenen Verletzungsprobleme voll in die Mannschaftsstruktur integriert hat. Die Zusammenarbeit mit Trainer Fabian Gerber hat sich als sehr fruchtbar erwiesen.