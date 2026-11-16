Romelu Lukaku beendet Karriere als belgischer Nationalspieler

Belgiens Top-Stürmer Romelu Lukaku tritt von der Nationalmannschaft zurück. Nach 16 Jahren und sechs großen Turnieren beendet der 33-Jährige seine internationale Karriere.

Die Ära von Romelu Lukaku in der belgischen Nationalmannschaft ist beendet. Der 33-jährige Angreifer von Fenerbahce Istanbul gab am Montag offiziell seinen Rücktritt aus dem Team bekannt. Diese überraschende Entwicklung folgt direkt auf sein letztes Aufeinandertreffen im Trikot der Roten Teufel.

Noch am vorhergehenden Sonntag saß Lukaku beim 4:1-Sieg gegen Italien über die volle Distanz auf der Ersatzbank. Trainer Mark van Bommel hatte zuvor betont, dass der Stürmer verletzungsbedingt pausierte und nur im äußersten Notfall zum Einsatz kommen sollte. Nun schließt der Angreifer jedoch ein Kapitel seiner Länderspiellaufbahn.

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Lukaku als Teil der Goldenen Generation

Der frühere Star des FC Chelsea und von Inter Mailand gilt als zentraler Bestandteil der sogenannten Goldenen Generation Belgiens. Seine internationale Laufbahn ist eng verknüpft mit den größten Erfolgen des Landes in den letzten Jahrzehnten. Gemeinsam mit Spielergenerationen formte er das Team, das 2018 in Russland den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft errang.

Lukaku gehört zu den erfahrensten Spielern in der Geschichte des belgischen Fußballs. Er stand in den Aufgeboten bei vier Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften. Diese Teilnahmen erstreckten sich über die Jahre 2014, 2018, 2022 für die WM sowie 2016, 2020 und 2024 für die EM. Seine Konstanz und Langlebigkeit auf höchstem Niveau sind einzigartig.

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Danksagung an Fans und Trainer

In einer öffentlichen Erklärung über soziale Medien bedankte sich Lukaku bei allen, die Teil dieser Reise waren. Er betonte, dass er die vergangenen 16 Jahre alles für die Nationalmannschaft gegeben habe. Für den Stürmer waren diese Jahre von intensiven Emotionen geprägt, die er nie vergessen wird.

Er dankte seinen Mitspielern für die Zusammenarbeit und seinen Trainern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Herausforderungen. Lukaku hob hervor, dass er stolz darauf sei, sein Land bei sechs großen Turnieren vertreten zu haben. Für ihn war diese Zeit eine wunderschöne Erfahrung, die ihm unglaublich viel Freude bereitete.

Ende einer erfolgreichen Ära

Die Entscheidung, aufzuhören, ist für Romelu Lukaku klar und reif. Er erklärte, mit seiner Wahl vollkommen im Reinen zu sein. Trotz des aktuellen Status als Reservist beim letzten Spiel gegen Italien fühlt er sich bereit, diesen Schritt zu gehen.

Ab morgen gilt Lukaku als ehemaliger Nationalspieler. Seine Karriere für Belgien endet nach einer beeindruckenden Bilanz von sechs Großturnier-Teilnahmen. Die nächste Phase seiner Karriere wird er als Vereinsspieler in der Türkei verbringen, während die Tore für die Nationalauswahl geschlossen sind.