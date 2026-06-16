Der 21-jährige Stürmer wird an den Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln verliehen. Er kam bisher nur in der U23 von FC St. Pauli zum Einsatz.

Romeo Aigbekaen wird an Fortuna Köln verliehen. Der 21-jährige Stürmer stand bisher dreimal im Kader von FC St. Pauli, kam jedoch nicht zum Einsatz. In der kommenden Spielzeit wird er in der 2.

Liga nicht mehr für den FC St. Pauli spielen. Der Angreifer wird an den Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln verliehen, bei dem er bereits in der Jugend gespielt hat. Bei FC St. Pauli kam Aigbekaen bisher nur in der U23 zum Einsatz. In der Regionalliga Nord gelangen ihm dort in 45 Einsätzen elf Tore sowie sechs Vorlagen.

Allerdings kämpfte er auch immer wieder mit Blessuren. Dadurch war er nur selten für längere Zeit beim Profitraining dabei. Sportchef Andreas Bornemann zur Leihe: In der vergangenen Saison wurde Romeo mehrfach durch Verletzungen ausgebremst und konnte dadurch nur unregelmäßig zeigen, was er eigentlich kann. Mit dem Wechsel zur Fortuna verbinden wir die Hoffnung, dass er sich stabilisieren wird und in einer sehr anspruchsvollen 3.

Liga möglichst viel Spielpraxis für den nächsten Entwicklungsschritt sammeln kann. Fortuna Köln ist ein Verein, der gerade in die 3. Liga aufgestiegen ist. Der Verein hat in der Vergangenheit bereits Erfolge gefeiert und hofft, dass auch mit Romeo Aigbekaen wieder Erfolge möglich sind.

Der Wechsel von Romeo Aigbekaen zu Fortuna Köln wird von vielen als eine gute Entscheidung angesehen. Der Angreifer wird in der 3. Liga eine große Herausforderung vor sich haben, aber auch eine Chance haben, sich zu entwickeln und Erfolge zu feiern. Fortuna Köln hofft, dass Romeo Aigbekaen sich in der 3. Liga stabilisieren wird und viel Spielpraxis sammeln kann





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Romeo Aigbekaen Fortuna Köln FC St. Pauli 2. Liga 3. Liga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Transfer-Coup bei der WM: Ex-Fortuna-Stürmer Cedric Itten wechselt ablösefrei zu WerderFortunas Torjäger Cedric Itten wechselt ablösefrei zu Werder Bremen. Der Schweizer Nationalspieler wechselt während der WM zu seinem ehemaligen Förderer Daniel Thioune.

Read more »

Fortuna Düsseldorf: Zickzackkurs im Tor - Lotka vor entscheidender WocheNach dem enttäuschenden Abschied von Florian Kastenmeier steht bei Fortuna Düsseldorf die Zukunft von Marcel Lotka im Fokus. Der Verein muss Versprechen einhalten und schnell Klarheit schaffen, ob Lotka zur Nummer eins aufsteigt oder ein neuer Torhüter kommt.

Read more »

Fortuna Düsseldorf: Kaderplanung stockt - Zweifel an Jannes LenzDie Kaderplanung bei Fortuna Düsseldorf kommt nur schleppend voran. Nach dem Abgang von Marcel Lotka muss Sportdirektor Samir Arabi weitere Lücken schließen. Besonders um Linksverteidiger Jannes Lenz gibt es große Unsicherheiten bezüglich seiner Belastbarkeit, was die Vertragsverhandlungen komplex macht.

Read more »

Fortuna lässt Kastenmeier ziehen; Werder bleibt ohne TorhüterDie 2. Liga spitzt den Wettbewerbsdienst, denn der Torhüter von Fortuna Düsseldorf, Kastenmeier, verlässt den Verein trotz des Interesses von Werder Bremen. Die Folgeentwicklung verspricht neue Chancen und Unsicherheiten in der Bundesliga.

Read more »